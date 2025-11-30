Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Venezuela chiều 29/11 chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về không phận nước này. Quốc gia Nam Mỹ coi đây là hành động đơn phương gây sức ép và đe dọa.

Ông Trump hôm 29/11 cảnh báo không phận quanh Venezuela được xem như “đóng cửa hoàn toàn”. Tổng thống Mỹ cảnh báo tất cả “hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và buôn người” nên tránh vùng trời trên và xung quanh Venezuela.

Nhiều hãng bay lớn dừng khai thác sau cảnh báo từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ về “hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực”. Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần phát tín hiệu rằng các chiến dịch trên bộ tại Venezuela có thể diễn ra “rất sớm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong nhiều tháng qua, quân đội Mỹ tấn công một loạt tàu thuyền trên vùng biển quốc tế gần Venezuela vì nghi ngờ buôn lậu ma túy. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi.

Nhà Trắng vẫn chưa trả lời các câu hỏi về bài đăng của ông Trump và chưa rõ liệu ông có đang công bố chính sách mới hay chỉ đơn giản là củng cố chiến dịch của Mỹ.

Hiện Mỹ đã triển khai tàu sân bay lớn nhất, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một tàu tác chiến đặc biệt và khoảng 12.000 binh sĩ quanh Venezuela. Ông Trump từng nói với các quân nhân rằng Washington sẽ sớm mở chiến dịch trên bộ nhằm ngăn chặn “những kẻ buôn ma túy bị tình nghi” từ quốc gia này.

Bình luận việc Tổng thống Mỹ ra tuyên bố với không phận Venezuela, Charles Samuel Shapiro - cựu đại sứ Mỹ tại Venezuela và hiện là giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Georgia Tech, cho rằng đây "là cách ông ấy đàm phán". Ông nhận định khả năng Mỹ thực hiện chiến dịch trên mặt đất ở Venezuela là không nhiều.

Ông Shapiro lưu ý có một sự khác biệt lớn giữa việc có một đội tàu chiến ngoài khơi bờ biển Venezuela và việc đưa quân đội Mỹ đến đây. "Đó là điều mà những người theo chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết", những người ủng hộ ông Trump, sẽ muốn tránh", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/10 từng khẳng định ông không xem xét khả năng tấn công trong lãnh thổ Venezuela. Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump từng nói rằng Mỹ “không loại trừ khả năng không kích” Venezuela nhằm chống nạn buôn lậu ma túy.

Năm 2023, dầu thô chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Venezuela, với Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, một nửa trong số đó là than cốc dầu mỏ.