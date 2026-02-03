Mỹ Tâm ngượng đỏ mặt khi nghe Mai Tài Phến nói lời yêu thương

(VTC News) -

Tại buổi showcase phim Tài diễn ra vào chiều 3/2 tại TP.HCM, sự xuất hiện của đạo diễn Mai Tài Phến cùng nhà sản xuất Mỹ Tâm nhận được sự chú ý của khán giả.

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 6 năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019). Đặc biệt lần này, Mai Tài Phến đảm nhận vai nam chính đồng thời lần đầu giữ vai trò đạo diễn. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng ê-kíp trong việc định hướng và triển khai dự án. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng góp mặt với một vai diễn trong phim.

Trong vai trò đạo diễn, Mai Tài Phến cho biết ở dự án đầu tay, anh nhận được sự hỗ trợ của Mỹ Tâm và dàn diễn viên. Anh quay sang dành những lời cảm ơn đầy tình cảm tới nhà sản xuất.

Mai Tài Phến tâm sự Mỹ Tâm mang lại cho anh sự tự tin, an tâm. Trong thời gian đồng hành, anh luôn nhận sự ủng hộ, động viên từ Mỹ Tâm.

"Cô Út (Mỹ Tâm - PV) thường lên đoàn phim để chăm sóc, hỗ trợ mọi người. Khi ở phim trường, cô Út mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Chỉ cần có cô Út bên cạnh, tôi cảm thấy bình tĩnh. Có những lúc xảy ra sự cố, cô Út đều giải quyết trong vòng một nốt nhạc", anh chia sẻ.

Nghe những lời chia sẻ của đồng nghiệp, Mỹ Tâm tỏ vẻ ngượng ngùng. Nữ ca sĩ để lộ rõ vẻ bối rối khi liên tục phải lấy tay che mặt.

Mai Tài Phến dành lời cảm ơn tới Mỹ Tâm.

Chia sẻ về sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng với điện ảnh, Mỹ Tâm thừa nhận có rất nhiều người hỏi cô lý do không đóng phim. Tuy nhiên cô cảm thấy chưa đủ duyên và vai diễn phù hợp để tham gia. Mỹ Tâm cho biết dự án Tài mang lại cho cô nhiều cảm hứng. Đó là lý do cô đã quyết định tái xuất. Song nữ ca sĩ cũng hé lộ chỉ góp mặt vào một vai diễn nhỏ trong phim, nhưng cũng sẽ đem đến những điều thú vị.

"Ngay từ đầu, tôi không có ý định làm nhà sản xuất phim này 100%. Tôi chỉ nghĩ tham gia cho vui thôi. Khi Phến gửi kịch bản đầu tiên, tôi không thích lắm. Sau đó, Phến dành thời gian chỉnh sửa.

Một năm sau, Phến đã gửi lại cho tôi. Tôi thấy Phến làm đạo diễn là hợp lý. Vì Phến viết kịch bản, sẽ có góc nhìn đa chiều hơn. Tôi tin Phến là người làm tốt nhất cho bộ phim này. Tôi chỉ có góp ý một chút vào kịch bản phim cho đạo diễn. Tôi tham gia 10% vào kịch bản mà thôi", cô nói.

Cũng theo nhà sản xuất Mỹ Tâm, cô và Mai Tài Phến xảy ra những tranh cãi trong quá trình làm việc. Sau đó, cả hai tự suy nghĩ lại vấn đề và đưa ý kiến ra cho dàn diễn viên để đi đến thống nhất cuối cùng. Mỹ Tâm khẳng định cả hai chỉ căng thẳng trong công việc, còn mối quan hệ bên ngoài vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Mỹ Tâm đồng hành cùng Mai Tài Phến trong phim điện ảnh "Tài".

Theo lịch trình, bộ phim của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm sẽ trình làng vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm không gia nhập đường đua phim Tết như đồn đoán trước đó.

Mỹ Tâm cho biết cô chưa bao giờ có ý định đưa phim ra vào dịp Tết. Theo nhà sản xuất, đường đua phim Tết có nhiều dự án tốt và hấp dẫn. Vì thế, nhà sản xuất cho rằng bộ phim của Mai Tài Phến ra mắt vào thời điểm trên là phù hợp.

Phim điện ảnh Tài sẽ khởi chiếu vào ngày 6/3. Phim bắt đầu mở bán vé từ ngày 26/2 (Mùng 10 Tết Bính Ngọ).