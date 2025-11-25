Mỹ phủ nhận thiên vị Nga, còn bất đồng với Ukraine về thoả thuận hoà bình

(VTC News) -

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết giữa Mỹ và Ukraine vẫn còn vài điểm chưa thống nhất song các cuộc đàm phán tại Geneva vừa qua đã có hiệu quả. Bà Karoline Leavitt cũng phủ nhận quan điểm Mỹ đang "thiên vị Nga" trên bàn đàm phán về thoả thuận hoà bình, đồng thời tuyên bố sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này.

Ông Trump phát đi tín hiệu tương đối lạc quan về tiến trình đàm phán kế hoạch hòa bình Ukraine trên mạng xã hội. "Có thật sự đang xuất hiện bước đột phá trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không? Đừng vội tin cho đến khi thấy, nhưng có thể điều tích cực đang xảy ra", ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Sự thay đổi giọng điệu này đáng chú ý khi chỉ vài ngày trước, ông Trump còn công khai chỉ trích Ukraine vì "thiếu biết ơn" đối với hỗ trợ quân sự từ Washington.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đặt hạn chót đến ngày 27/11 để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã nới lỏng thời hạn này, giảm bớt áp lực cho Kiev và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp tục.

Ông Rubio, người chủ trì vòng đàm phán tại Geneva, đánh giá các cuộc thảo luận là "rất đáng giá" và "hiệu quả nhất trong một thời gian rất dài". "Tôi rất lạc quan rằng chúng ta có thể đạt được tiến triển", ông khẳng định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ nhận định tích cực: "Ngoại giao đã được hồi sinh, và đó là điều tốt. Rất tốt".

Ông Oleksandr Bevz, cố vấn của Tổng thống Ukraine và thành viên phái đoàn đàm phán tại Geneva, tiết lộ hai bên đã rà soát hầu hết các nội dung trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Ông đánh giá cao việc Washington thể hiện "sự cởi mở và thấu hiểu lớn" với yêu cầu sống còn của Ukraine về các bảo đảm an ninh làm nền tảng cho mọi thỏa thuận.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được bản kế hoạch hòa bình sửa đổi và chưa có kế hoạch gặp phái đoàn Mỹ trong tuần này, nhưng "luôn sẵn sàng cho các liên hệ như vậy".

Cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ: "Chúng tôi đã nhận được một số bản thảo, nhưng vẫn cần chỉnh sửa thêm". Ông nhấn mạnh nhiều điều khoản trong kế hoạch có vẻ được Nga chấp nhận, trong khi một số điều khoản khác "cần phải được thảo luận và xem xét chi tiết hơn".

Kế hoạch 28 điểm mà Washington đưa ra tuần trước đã gây tranh cãi khi bị coi là gần như đáp ứng phần lớn yêu cầu của Moskva trong cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Văn kiện đề nghị Ukraine nhượng một phần lãnh thổ, cắt giảm quy mô quân đội và buộc châu Âu chấp thuận việc Kiev không được gia nhập NATO.