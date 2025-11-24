Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine

(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 24/11 khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về tài chính, quân sự và ngoại giao, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình xuất hiện “động lực mới”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (Ảnh: REUTERS)

Phát biểu tại thủ đô Luanda (Angola) sau khi chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo EU về Ukraine bên lề hội nghị với Liên minh châu Phi, ông Costa nhấn mạnh: “EU cam kết tiếp tục cung cấp cho Tổng thống Zelensky mọi sự hỗ trợ cần thiết – từ ngoại giao, quân sự đến kinh tế”.

Ông cho biết trọng tâm hiện nay là hỗ trợ tài chính, nhắc lại rằng tháng trước các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí bảo đảm nhu cầu tài chính của Ukraine trong vòng 2 năm tới. “Chúng tôi đã cam kết và sẽ hoàn thành cam kết đó tại Hội đồng châu Âu vào tháng 12”, ông nói.

Ủy ban châu Âu đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu để cấp khoản “vay bồi thường” cho Ukraine, song kế hoạch này hiện chưa nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên.

Bỉ – quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản thông qua hệ thống Euroclear khẳng định mọi quyết định phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc và cơ chế chia sẻ rủi ro trong toàn EU.

Ông Costa cho biết cuộc gặp tại Geneva hôm 23/11 giữa Mỹ, Ukraine, các cơ quan EU và một số đại diện châu Âu đã đánh dấu “tiến triển đáng kể” trong đàm phán hòa bình.

“Vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ, nhưng hướng đi nhìn chung là tích cực”, ông nói.