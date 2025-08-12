Mỹ: Nổ nhà máy thép, 2 người chết, 10 người bị thương

(VTC News) -

Video ghi lại vụ nổ. (Nguồn: fox43)

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 sáng (giờ địa phương). Nhà máy thuộc sở hữu của U.S. Steel, công ty con của Nippon Steel (Nhật Bản). Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Phó Cảnh sát trưởng Quận Allegheny, Victor Joseph, cho biết đây sẽ là “một cuộc điều tra kỹ thuật tốn thời gian”. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành U.S. Steel, ông David Burritt, khẳng định công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương để xác định nguyên nhân và kêu gọi người dân tuân theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Lính cứu hỏa phun nước vào hiện trường vụ nổ tại nhà máy Clairton Coke Works của US Steel ở Clairton, Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Một số nạn nhân bị thương đã được đưa tới khoa bỏng, song mức độ nghiêm trọng chưa được công bố. Thị trưởng Clairton, ông Rich Lattanzi, gọi đây là “một ngày kinh hoàng” đối với thành phố vốn từng là biểu tượng của ngành thép Mỹ.

Clairton Coke Works là cơ sở sản xuất than cốc lớn nhất Hoa Kỳ, sử dụng khoảng 1.300 lao động, vận hành 10 cụm lò với sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn mỗi năm. Than cốc được tạo ra bằng cách nung than ở nhiệt độ cao và là nguyên liệu thiết yếu cho lò cao trong sản xuất thép.

Ngành thép tại khu vực này đã tồn tại từ cuối thế kỷ 19 nhưng suy giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Tháng 6 vừa qua, Nippon Steel hoàn tất thương vụ mua lại U.S. Steel trị giá 14,9 tỷ USD sau 18 tháng chờ phê duyệt từ Chính phủ Mỹ, giữa lo ngại về an ninh quốc gia.

Dù thiết bị giám sát không ghi nhận mức lưu huỳnh đioxit vượt ngưỡng nguy hiểm, giới chức Quận Allegheny vẫn khuyến cáo người dân trong bán kính 1 dặm ở trong nhà, đóng kín cửa cho tới khi an toàn.