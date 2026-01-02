Mỹ nhân Trung Quốc kết hợp Thái cực quyền với Taekwondo, đá gục 2 tên cướp

(VTC News) -

Trần Ly Châu sinh ngày 4/4/1980 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là truyền nhân đời thứ 6 của Dương thức Thái cực quyền và là giảng viên Trường Đại học Giao thông Tây Nam. Xuất thân từ một gia đình võ học danh giá, cô là cháu ngoại của đại tông sư Thái cực quyền Lý Nhã Hiên, con gái của Trần Long Tường và Lý Mẫn Đệ – hai truyền nhân chính thống của hệ phái. Với nhan sắc xinh đẹp, Trần Ly Châu được đặt biệt danh "Nữ thần Thái cực".

Truyền nhân Thái Cực đi học Taekwondo

Từ nhỏ, Trần Ly Châu đã theo cha mẹ khổ luyện võ thuật. Cô được rèn luyện căn bản Thái cực quyền Dương thức cùng nhiều loại binh khí như đao, thương, kiếm, côn... Trong giai đoạn 1996–2000, Trần Ly Châu liên tiếp giành nhiều chức vô địch Thái cực quyền tại các giải võ thuật quốc tế, đoạt tổng cộng 9 huy chương vàng.

Trần Ly Châu được mệnh danh là mỹ nhân làng võ Trung Quốc

Bên cạnh Thái cực quyền – được cô xem là gia nghiệp cần kế thừa – Trần Ly Châu sớm lựa chọn Taekwondo làm hướng phát triển sự nghiệp. Năm 1996, cô bắt đầu học Taekwondo sau khi bị thu hút bởi những pha đá đẹp mắt trên truyền hình.

“Những động tác đá đẹp mắt của Taekwondo đã thu hút tôi. Bố tôi cũng luôn nhấn mạnh rằng con gái phải luyện chân nhiều, thế là tôi bắt đầu tìm cơ hội học Taekwondo”, Trần Ly Châu tiết lộ.

Nhan sắc của Trần Ly Châu

Qua sự giới thiệu của bạn bè, Trần Ly Châu bái võ sư Hàn Quốc Lee Young-gi, đai đen 8 đẳng của Liên đoàn Taekwondo Thế giới, làm thầy và trở thành đệ tử môn phái của võ sư này tại Trung Quốc.

Lúc đó Trần Ly Châu vẫn đang học trung học, Trần Long Tường lo con gái ảnh hưởng việc học, nên quy định con gái phải đạt thành tích thuộc nhóm giỏi nhất lớp mới được tiếp tục luyện Taekwondo.

“Thực ra luyện Thái cực quyền và Taekwondo đều không ảnh hưởng đến việc học của tôi. Cuối kỳ tôi đạt thành tích cao, xóa tan lo lắng của bố. Từ đó bố luôn rất ủng hộ tôi luyện Taekwondo”, Trần Ly Châu kể lại.

Trần Ly Châu từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật

Năm 1998, Trần Ly Châu được Liên đoàn Taekwondo Thế giới trực tiếp phong đai đen và cấp chứng nhận huấn luyện viên quốc tế. Sau đó, cô được mời sang Hàn Quốc thi đấu và lần lượt thi đỗ đai đen nhị đẳng, tam đẳng.

Với nền tảng Thái cực quyền vững chắc, khả năng tiếp thu và phát triển Taekwondo của Trần Ly Châu diễn ra nhanh chóng. Cô từng đạt tới đai đen tứ đẳng, trở thành nữ võ sư duy nhất tại Tứ Xuyên đạt cấp bậc này vào thời điểm đó.

“Nếu không có công phu Thái cực quyền, tiến bộ của tôi trong Taekwondo sẽ không thể lớn đến vậy”, Trần Ly Châu khẳng định. Cô cho rằng thành tích Taekwondo của mình là nhờ nền tảng Thái cực quyền. Năm 2001, Trần Ly Châu được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo thành phố Thành Đô.

Từng đá gục 2 tên cướp

Song song với công tác huấn luyện và giảng dạy, Trần Ly Châu từng gây chú ý khi xuất hiện trong lĩnh vực sắc đẹp. Năm 2003, cô đăng ký tham dự vòng loại khu vực Tứ Xuyên của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc.

Trần Ly Châu từng đi thi Hoa hậu

Trần Ly Châu khi ấy 22 tuổi, là sinh viên năm cuối Học viện Thể thao Thành Đô. Với vóc dáng cao ráo, dung mạo thanh tú, cô tạo nên hình ảnh đối lập rõ rệt với danh xưng “quyền sư” vốn gắn liền với võ phục và sàn đấu.

Trần Ly Châu chia sẻ: “Khi tin tức Hoa hậu Hoàn cầu đến Thành Đô tuyển chọn được lan truyền, mọi người xung quanh đều rất ủng hộ tôi tham gia. Tôi tham gia lần này rất bình thản. Tôi chỉ muốn thử xem thôi, dù sao chuyên môn của tôi cũng không phải là biểu diễn. Nếu được chọn thì tất nhiên rất tốt, nếu không được thì tôi cũng không quá thất vọng, dù sao cũng là một trải nghiệm khác mà!”

Tại cuộc Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc 2004, Trần Ly Châu lọt vào Top 10 khu vực Tứ Xuyên, đồng thời giành giải Thí sinh tài năng nhất. Điểm nhấn của cô trong đêm chung kết là tiết mục vũ đạo Taekwondo tự biên. Phần trình diễn mở đầu bằng những động tác chậm rãi, mềm mại gợi nhớ đến Thái cực quyền, sau đó chuyển dần sang tiết tấu nhanh với các cước pháp Taekwondo mạnh mẽ, kết hợp yếu tố vũ đạo hiện đại hip hop.

Trần Ly Châu từng biểu diễn Thái Cực Quyền trên núi Thái Sơn

“Tôi thường luyện Taekwondo với nhạc có nhịp rất nhanh. Lần đó linh cảm đến, tôi đã dùng hết những gì tích lũy hàng ngày. Màn trình diễn này tôi mất gần một tháng để sáng tạo, còn phần nhạc là bạn tôi giúp cắt ghép”, Trần Ly Châu kể lại.

Theo quan điểm của Trần Ly Châu, Thái cực quyền có thể dung hợp với Taekwondo, cũng như âm nhạc hoàn toàn có thể dung hợp với Taekwondo. Cô lý giải: “Các động tác cơ bản của Taekwondo không nhiều, các kỹ thuật chân cơ bản chỉ có 7 loại. Nhưng khi kết hợp lại thì biến hóa vô cùng, giống như 7 nốt nhạc 1–2–3…7 vậy. Dù chỉ có 7 nốt, nhưng chúng có thể tạo nên vô số giai điệu tuyệt vời”. Cô ví những kỹ thuật chân cơ bản của Taekwondo như bảy nốt nhạc, đơn giản nhưng có khả năng sáng tạo vô hạn.

Trần Ly Châu Thường xuyên tham gia các hội thảo về Thái Cực Quyền

Ngoài võ thuật, Trần Ly Châu còn giỏi thư pháp và cổ cầm. Cô là đồng tác giả nhiều đầu sách chuyên khảo về Thái cực quyền Dương thức.

Năm 2003, một sự việc xảy ra với Trần Ly Châu khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Tờ Sohu cho biết khi Trần Ly Châu đang mang giày cao gót dạo phố cùng bạn tại khu vực Hồng Chiếu Bích (Thành Đô), cô phát hiện túi xách bị mở khóa và điện thoại di động biến mất. Ngay lập tức, Trần Ly Châu giữ lại một thanh niên vừa lướt qua và chất vấn: “Anh lấy trộm điện thoại của tôi à?”.. Người này giật tay cô ra rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Trần Ly Châu từng đá gục 2 tên trộm

Trong khi người bạn đi cùng gọi cảnh sát, Trần Ly Châu lập tức đuổi theo. Chẳng bao lâu, cô áp sát được một trong hai đối tượng và tung cú đá khiến đối tượng ngã gục, không thể đứng dậy. Khi cảnh sát có mặt, Trần Ly Châu tiếp tục lao lên, tung cú đá xoay hạ gục tên còn lại. Đối tượng này loạng choạng đứng dậy định phản kháng nhưng bị cô tung cú đá ngang khiến hoàn toàn mất khả năng chống cự. Hai nghi phạm sau đó bị cảnh sát khống chế và áp giải về đồn để điều tra, xử lý theo quy định.

Nhớ lại câu chuyện thú vị này, Trần Ly Châu nói: “Hai tên trộm này đều cao trên 1,70 m, cao hơn tôi hơn 10 cm. Nhưng dù tôi đi giày cao gót, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng các đòn chân Taekwondo để khống chế họ. Ha ha, sau đó chuyện này còn lên cả báo nữa”.

Tờ Sohu khi đó viết về vụ việc này đã cảm thán: “Theo tìm hiểu của phóng viên, cô gái xinh đẹp này tên là Trần Ly Châu, là cao thủ Taekwondo, hiện đang mở võ đường Taekwondo tại Thành Đô với hàng trăm môn sinh. Không những vậy, cô còn là danh hiệu “Thiên Phủ tài nữ”, đồng thời là đại diện của cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc khu vực Thành Đô. Xem ra, lần này hai tên trộm đã “đụng trúng cao thủ thực thụ”.