Mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' từng 3 lần phá thai, giờ ăn chay niệm Phật chuộc lỗi lầm

Năm 1987, Hồng lâu mộng lên sóng và phá vỡ kỷ lục người xem lúc bấy giờ. Phim không chỉ là một hiện tượng của làng phim Trung Quốc mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của một dàn diễn viên, trong đó có Cơ Ngọc (đóng vai Sa Ngọc).

Trong Hồng lâu mộng, Sa Ngọc là con gái một nhà quyền quý ở Tô Châu, vì nhiều bệnh nên đi tu từ bé nhưng vẫn để tóc. Trong phim, Sa Ngọc có tính cách rất kiêu kỳ và cao ngạo.

Nhan sắc của Cơ Ngọc khi đóng "Hồng lâu mộng".

Được biết, diễn viên Cơ Ngọc đến với Hồng lâu mộng khi mới 18 tuổi. Tên thật của nữ diễn viên là Cơ Bồi Kiệt nhưng vì yêu mến vai diễn của mình trong phim, cô đã lấy nghệ danh là Cơ Ngọc để hoạt động trong làng giải trí. Vẻ xinh đẹp vốn có khiến nữ diễn viên sinh năm 1967 trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả lúc bấy giờ.

Thành công của Hồng lâu mộng đã mở ra nhiều cơ hội cho người đẹp. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Quan Công, Hý thuyết Từ Hy, Tây du ký (vai yêu tinh). Tuy nhiên, tiếp xúc với danh tiếng quá sớm khiến Cơ Ngọc trở nên hống hách nên dần mất điểm với đồng nghiệp.

Nữ diễn viên lao vào những cuộc tình chóng vánh sau khi ly hôn.

Năm 20 tuổi, Cơ Ngọc kết hôn và sinh con gái sau đó chỉ một năm. Không có kinh nghiệm chăm con, nữ diễn viên có lần từng suýt đè con ngạt thở.

Khi con gái 6 tuổi, Cơ Ngọc ly hôn. Việc này khiến bố mẹ nữ diễn viên nổi giận vì không muốn con gái bỏ chồng. Hôn nhân tan vỡ cũng khiến cô lao vào những cuộc tình chóng vánh. Thậm chí, nữ diễn viên từng phá thai đến 3 lần, khiến sức khỏe ngày một giảm sút.

Năm 2017, Cơ Ngọc quyết định tìm đến cửa Phật để sám hối. Cô cảm thấy day dứt với những sai lầm trong quá khứ khi từng nhiều lần phá thai và sống vì bản thân nên không lo nghĩ cho bố mẹ và con gái.

Cơ Ngọc (bên trái) tìm đến cửa Phật để chuộc lại lỗi lầm thời trẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Cơ Ngọc khuyên phụ nữ dù sống trong thời hiện đại, vẫn nên tôn trọng, học hỏi những đức tính truyền thống, tránh đi vào vết xe đổ như cô.

"Tôi chưa làm tròn trách nhiệm người con, người vợ, người mẹ, chỉ biết theo đuổi dục vọng riêng mình, làm tổn thương người thân và chính mình", nữ diễn viên tâm sự.

Ở tuổi 58, mỹ nhân "Hồng lâu mộng" ăn chay niệm Phật để tìm lại bình yên sau những sóng gió cuộc đời.