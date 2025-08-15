Ác nữ của 'Hồng lâu mộng': Mang tiếng tiểu tam, tủi hờn vì không thể sinh con

(VTC News) -

Nhắc đến Hồng lâu mộng (1987), khán giả không thể quên được nhân vật Vương Hy Phượng - người đàn bà sắc sảo, toan tính và độc ác nhất của phim. Thành công của vai diễn này không thể thiếu sự thể hiện xuất thần của diễn viên Đặng Tiệp.

Đặng Tiệp chia sẻ bà đến với vai diễn này như một sự sắp đặt của số phận. Đạo diễn Vương Phù Lâm từng tiết lộ rằng, ông chọn Đặng Tiệp cho vai diễn Vương Hy Phượng sau khi xem xét nhiều sự lựa chọn khác.

Tuy nhiên, Đặng Tiệp không khiến đạo diễn họ Vương thất vọng khi tỏa sáng thực sự với vai diễn. Vai diễn này của Đặng Tiệp được nhiều người mến mộ và trở thành vai diễn kinh điển.

Đặng Tiệp xuất sắc khi vào vai Vương Hy Phượng trong "Hồng lâu mộng".

Đặng Tiệp sinh năm 1957, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cha mẹ bà đều là diễn viên của Nhà hát Tứ Xuyên. Từ nhỏ, Đặng Tiệp đã tham gia các hoạt động văn nghệ địa phương và theo nghiệp diễn của cha mẹ khi trưởng thành.

Nhờ vai diễn trong Hồng lâu mộng, Đặng Tiệp được trao giải Chim ưng bạc ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Liên hoan truyền hình lần thứ 4, giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" liên hoan truyền hình Phi Thiên.

Sau bước đệm đó, Đặng Tiệp tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình cổ trang khác và tỏa sáng thực sự như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam hay Tể tướng Lưu Gù. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú và lối diễn xuất tinh tế của Đặng Tiệp được nhiều khán giả và đồng nghiệp thừa nhận.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhưng con đường tình cảm của Đặng Tiệp lại không mấy suôn sẻ.

Trước khi đóng Hồng lâu mộng, Đặng Tiệp kết hôn với người đàn ông họ Trương hơn 3 tuổi và là một kỹ sư ánh sáng trong xưởng phim. Cuộc hôn nhân giữa hai người thuở ban đầu rất ngọt ngào.

Tuy nhiên sau khi nổi tiếng, nữ diễn viên bắt đầu bận rộn với việc đóng phim và ngày càng ít chăm sóc gia đình. Cũng từ đó, mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Cả hai ly hôn vào năm 1984.

Sau khi ly hôn, Đặng Tiệp nảy sinh tình cảm với diễn viên Trương Quốc Lập. Tuy nhiên thời điểm này, Trương Quốc Lập đã có vợ con nên luôn cố gắng không đi quá giới hạn.

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim.

Do đó, Đặng Tiệp chấp nhận làm người thứ 3 dù không có danh phận. Cả hai quyết định đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, sống cùng nhau như vợ chồng. Năm 1989, Trương Quốc Lập được ly hôn. Tuy nhiên, để vợ cũ đồng ý, Trương Quốc Lập phải chấp nhận điều khoản không được sinh thêm con sau khi tái hôn.

Năm 1996, Đặng Tiệp kết hôn với Trương Quốc Lập. Song bà không được chồng tổ chức cho một đám cưới đàng hoàng mà còn phải bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc con riêng của anh.

Chung sống một thời gian, nữ diễn viên đình đám bắt đầu khao khát được làm mẹ nhưng đã quá muộn vì bà không thể tự sinh con do tuổi cao.

Để lấp khoảng trống làm mẹ của Đặng Tiệp, cả hai nhận nuôi một bé gái vào năm 2005. 6 năm sau, họ lại nhận nuôi thêm một bé trai. May mắn khi cả hai người con mà cặp sao nhận nuôi đều thông minh, ngoan ngoãn.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Đặng Tiệp.

Ở tuổi 68, Đặng Tiệp hài lòng với cuộc sống bình yên. Bà không còn tham gia đóng phim nhiều mà dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, quán xuyến chuyện gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Những năm qua, hôn nhân của Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập vẫn được khán giả Hoa ngữ quan tâm và dành nhiều sự ngưỡng mộ. Không còn tham gia nghệ thuật, Đặng Tiệp thỉnh thoảng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình lớn và làm giảng viên tại các trường nghệ thuật.