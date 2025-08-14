Nam chính 'Hồng lâu mộng': Phẫu thuật vì vai diễn, ám ảnh nỗi đau mất con trai

(VTC News) -

Năm 1987, Hồng lâu mộng lên sóng và phá vỡ kỷ lục người xem lúc bấy giờ. Phim không chỉ là hiện tượng của làng phim Trung Quốc mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của dàn diễn viên, trong đó phải kể đến vai nam chính Giả Bảo Ngọc do Âu Dương Phấn Cường đóng.

Âu Dương Phấn Cường sinh năm 1963, tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Ngôi sao Hoa ngữ vào nghề từ năm 14 tuổi, nhưng mất 6 năm vẫn không có vai diễn vì gương mặt thư sinh quá trẻ trung, không thể vào vai con nít, cũng không thể đóng vai người lớn.

Năm 1983, Âu Dương Phấn Cường lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Phù Lâm. Ngoại hình tưởng như khiếm khuyết đó lại vô tình khiến anh trở nên rất phù hợp với vai nam chính của Hồng lâu mộng.

Ngoại hình thư sinh của Giả Bảo Ngọc do Âu Dương Phấn Cường đóng trong "Hồng lâu mộng".

Tuy vậy, để có thể hóa thân trọn vẹn vào vai Giả Bảo Ngọc, Âu Dương Phấn Cường phải phẫu thuật kéo dài cằm. Nam diễn viên từng tâm sự, vào năm 1987, trình độ y học chưa hiện đại nên cuộc phẫu thuật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Công chúng cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, vì vai diễn, ông vẫn quyết định mạo hiểm.

Thành công của Hồng lâu mộng giúp nam diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên cũng giống như Trần Hiểu Húc, Âu Dương Phấn Cường không thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn. Sau này, ông chuyển sang làm công tác đạo diễn và gặt hái được một số thành công nhất định.

Âu Dương Phấn Cường và bà xã.

Về đời tư, Âu Dương Phấn Cường gặp bà xã Khang Lệ khi đóng chung một bộ phim. Khi đó, ông chỉ đóng vai quần chúng, còn Khang Lệ đã đóng vai chính. Yêu nhau được một thời gian, Âu Dương Phấn Cường nhận được lời mời tham gia phim Hồng lâu mộng. Cặp đôi phải yêu xa trong suốt 3 năm trước khi về chung một nhà.

Năm 1992, Âu Dương Phấn Cường và vợ hạnh phúc chào đón sự ra đời của con trai đầu lòng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, thiên thần nhỏ bỏ họ ra đi vì bệnh viêm phổi. Suốt nhiều năm, nam diễn viên vẫn nghẹn ngào khi nhắc lại sự ra đi của con.

Sau khi con trai mất, Âu Dương Phấn Cường từ bỏ nhiều dự án để dành thời gian bên vợ. Ông dành cho vợ sự quan tâm đặc biệt, động viên bà vui sống, gặp gỡ bạn bè để giải tỏa u uất. Bạn bè kể rằng, quãng thời gian con trai đầu lòng qua đời, nam diễn viên chấp nhận từ chối nhiều dự án vì không có tâm trạng làm việc và luôn lo lắng cho bà xã.

Trải qua 4 năm, vợ chồng Âu Dương Phấn Cường lại được tận hưởng niềm hạnh phúc của người làm cha làm mẹ khi con gái chào đời.

Không chỉ xinh đẹp, con gái nam diễn viên còn thừa hưởng năng khiếu diễn xuất của cha mẹ. Năm 16 tuổi, cô đã được tham gia một bộ phim ngắn và hiện tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương.

Tổ ấm hạnh phúc của Âu Dương Phấn Cường.

Ở tuổi 62, ngoại hình của Âu Dương Phấn Cường không còn như xưa. Ông tăng cân và già dặn hơn nhiều thời đóng Giả Bảo Ngọc.

Tuy vậy nam diễn vẫn hạnh phúc khi có cuộc sống bình yên bên vợ và con gái. Nam diễn viên nổi tiếng là người yêu chiều vợ con. Ông không còn tích cực hoạt động nghệ thuật như trước, thay vào đó dành thời gian đưa vợ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.