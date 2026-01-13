Mỹ nam gây sốt khi vào vai trung tá trong phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Mới đây, Steven Nguyễn thu hút sự quan tâm của khán giả khi chia sẻ tạo hình quân phục ở bộ phim truyền hình Không giới hạn phát sóng trên VTV1. Diện mạo rắn rỏi, nam tính cùng phong thái điềm đạm của nam diễn viên nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong phim Không giới hạn của VTV.

Trong Không giới hạn, Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng Cháy nổ và Sụp đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu). Đây là hình ảnh người lính thời bình, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy trong các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt như NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Tuấn… và đặc biệt đánh dấu lần đầu Steven Nguyễn tham gia dự án truyền hình giờ vàng.

Chia sẻ về vai diễn, Steven Nguyễn nói vừa hào hứng vừa tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục. Quá trình tham gia phim giúp nam diễn viên hiểu rõ hơn sự nguy hiểm, áp lực và cả những hy sinh thầm lặng của lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Theo anh, đây không chỉ là vai diễn mà còn là trải nghiệm đáng trân trọng, giúp anh nhìn nhận sâu sắc hơn về những người lính trong thời bình.

Hình ảnh mới của nam diễn viên gây sốt mạng xã hội.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM.

Steven Nguyễn từng trải qua không ít hoài nghi về năng lực diễn xuất, mất gần 10 năm vất vả tìm chỗ đứng trong nghề. Tuy nhiên, sự bền bỉ giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Bước ngoặt đầu tiên đến với anh qua series web-drama Bi Long đại ca (2020–2021), nơi Steven gây ấn tượng với hình ảnh nam tính, khả năng võ thuật và phong thái lạnh lùng.

Nam diễn viên cũng tham gia nhiều dự án phim trước khi trở thành hiện tượng với vai Quang trong phim chiến tranh Mưa đỏ. Sau thành công của Mưa đỏ, tên tuổi Steven Nguyễn ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ nhờ ngoại hình mà còn bởi sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Từ một gương mặt ít được chú ý, Steven có màn “lột xác” ngoạn mục, được khán giả gọi là “mỹ nam phản diện được yêu thích”.

Sở hữu chiều cao 1,78m cùng vóc dáng vạm vỡ, Steven Nguyễn nhanh chóng gắn liền với hình ảnh “nam thần hành động” của màn ảnh Việt. Kinh nghiệm từng tham gia nghĩa vụ quân sự cũng giúp anh có lợi thế khi đảm nhận các vai diễn đòi hỏi thể lực, kỷ luật và phong thái quân ngũ. Chính điều này khiến tạo hình quân phục của Steven trong Không giới hạn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Ngoài diễn xuất, Steven Nguyễn còn sở hữu giọng hát trầm ấm, tham gia hoạt động sân khấu kịch. Anh duy trì tương tác tích cực với người hâm mộ trên mạng xã hội, sở hữu lượng fan đông đảo.