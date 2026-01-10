Nhan sắc diễn viên Chang Mây đang phủ sóng loạt phim giờ vàng VTV

Trang chủ
Chang Mây là diễn viên được khán giả chú ý khi cùng lúc xuất hiện trong "Gia đình trái dấu" và "Cách em 1 milimet" - hai bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV3.
Ngoài diễn xuất được nhận xét tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc, cô cũng được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, chuẩn "nàng thơ".
Sở hữu gương mặt xinh xắn, trong trẻo, Chang Mây được đánh giá là gương mặt mới, trẻ đầy triển vọng của phim truyền hình.
Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" nhờ gương mặt khả ái khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.
Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, cô thi vào Trung cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 14 tuổi. Sau đó, Quỳnh Trang theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.
Những năm qua, Chang Mây góp mặt trong nhiều bộ phim của VTV như "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Cha tôi người ở lại", "Hương vị tình thân", "Mặt nạ gương"...
Giống với hình ảnh trong phim, Chang Mây ngoài đời có phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính.
Nữ diễn viên cũng ưu tiên sự trẻ trung, năng động, tự nhiên trong cách ăn mặc. Đời thường, cô chuộng những món đồ cơ bản, thoải mái, dễ mặc như áo phông, áo ôm dáng, jeans.
Thành công của loạt vai diễn không chỉ giúp Chang Mây được yêu mến mà còn mở ra cho cô nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.
Nữ diễn viên từng bày tỏ cô trân trọng và biết ơn sự kỳ vọng của khán giả. Dù còn nhiều áp lực song cô coi đó là động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất mỗi ngày.
