Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

(VTC News) -

Theo Axios, trao đổi với chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, ông Bessent nói: “Chúng tôi thậm chí còn chưa hoàn tất thỏa thuận. Chúng tôi hy vọng sẽ làm xong trước Lễ Tạ ơn”. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng sau cuộc gặp tại Hàn Quốc giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên sẽ thực hiện những điều đã thống nhất.

Ông Bessent cho biết hôm 16/11 rằng dù thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất, Washington tin rằng Bắc Kinh sẽ giữ lời.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý về giọng điệu, cũng như phản ánh tính chất nhạy cảm của một thỏa thuận được xem là then chốt đối với thương mại toàn cầu, từ khoáng sản đất hiếm đến đậu tương Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng kỳ vọng cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong những tuần gần đây có thể giúp thỏa thuận quy mô lớn này sớm thành hiện thực.

Theo tuyên bố ngày 30/10, hai nước đã đạt được một số nội dung chính: Trung Quốc sẽ nới lỏng hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm thiết yếu và tăng mua đậu tương Mỹ. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy Bắc Kinh có dấu hiệu thu hẹp xuất khẩu đất hiếm và vẫn chưa tăng mua đậu tương như cam kết.

Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dưới thời ông Trump và ông Tập vốn nhiều thăng trầm, với những thỏa thuận được ký rồi phá vỡ, đạt lại rồi lại ngừng chỉ sau thời gian ngắn. Chính điều đó khiến nhiều người hoài nghi rằng lần này liệu có gì khác biệt, bất chấp khẳng định của chính quyền Mỹ rằng thỏa thuận mới rất “vững chắc”.

Khi được hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc không tuân thủ, Bessent khẳng định Washington có “rất nhiều công cụ” nhưng hiện đang tiếp cận vấn đề theo hướng lạc quan hơn. “Mọi lựa chọn đều được tính đến", ông nói.

Lễ Tạ ơn chỉ còn 11 ngày nữa, và giới thị trường đang dõi theo xem liệu thỏa thuận có thành hình đúng hạn hay không, qua đó mở lại dòng chảy thương mại vốn đang bị đình trệ.