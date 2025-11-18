Mỹ giải cứu 122 trẻ em mất tích trong chiến dịch quy mô lớn

(VTC News) -

Chiến dịch giải cứu trẻ em lần này do cảnh sát Mỹ chỉ đạo được triển khai tại nhiều thành phố lớn trên toàn liên bang trong hai tuần qua. Fox News dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin chính quyền địa phương giải cứu những trẻ em bị đe dọa, mất tích và bị bóc lột trong độ tuổi từ 2 - 17 tuổi.

"Mỗi đứa trẻ được giải cứu là lời nhắc nhở về lý do chúng tôi làm công việc này. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương đang hành động nhanh hơn, chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn và truy lùng những kẻ nghĩ rằng chúng có thể ẩn náu trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi trẻ em được an toàn và mọi kẻ săn mồi đều phải chịu trách nhiệm", Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel nhấn mạnh.

Quan chức bang Florida tại buổi họp báo công bố kết quả giải cứu 122 trẻ em mất tích. (Ảnh: Fox News)

Những trẻ em được giải cứu trong chiến dịch này sẽ giao lại cho nhà nước quản lý và có quyền hưởng các dịch vụ phục hồi chức năng.

Theo Fox News, hầu hết trẻ em bị mất tích được tìm thấy ở Fort Myers, Jacksonville, Orlando và Tampa. Ngoài ra, 13 trẻ được tìm thấy ở 9 tiểu bang khác và 2 trẻ được tìm thấy ở Mexico cũng như Guatemala.

Nhiều người trong số họ phải chịu mức độ ngược đãi khác nhau, bao gồm bị bỏ bê, bóc lột hoặc tiếp xúc với hàng loạt hoạt động tội phạm khác .

Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến đường dây bắt cóc trẻ em và dự kiến ​​có thêm nhiều đối tượng bị bắt giữ trong tương lai. Những người bị bắt sẽ bị truy tố đến cùng.

Chiến dịch lần này được phát triển với trọng tâm là tiếp cận nhanh chóng dịch vụ dành riêng cho trẻ em. Điều tra viên sử dụng thông tin tình báo thời gian thực và hoạt động thực địa để tìm kiếm những đứa trẻ mất tích.

Các quan chức cho biết những người ủng hộ nạn nhân và chuyên gia phúc lợi trẻ em đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để cung cấp nguồn lực ngay lập tức cho những đứa trẻ được giải cứu .