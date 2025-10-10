21 trẻ em tử vong, Ấn Độ bắt giữ chủ công ty sản xuất siro ho

(VTC News) -

Lọ siro ho Coldrif có liên quan đến cái chết của 21 trẻ em tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Tất cả các nạn nhân đều dưới 5 tuổi. Các em tử vong trong vòng một tháng qua tại thành phố Chhindwara, bang Madhya Pradesh, sau khi uống siro ho có chứa diethylene glycol độc hại với hàm lượng cao gấp gần 500 lần mức cho phép.

Các ca tử vong đều có liên quan đến siro Coldrif của công ty Sresan Pharma. Sản phẩm này đã bị cấm lưu hành tại nhiều khu vực ở Ấn Độ sau khi kết quả xét nghiệm xác nhận có chứa hóa chất độc hại.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, DEG là hóa chất độc thường được sử dụng trong dung môi công nghiệp. Chỉ một lượng nhỏ DEG cũng có thể gây tử vong nếu nuốt phải.

Người bị bắt là ông G. Ranganathan, 75 tuổi, chủ sở hữu của Sresan Pharma. Ông bị lực lượng cảnh sát Chennai phối hợp với cảnh sát bang Madhya Pradesh bắt giữ vào sáng sớm 9/10 tại nhà riêng ở Chennai.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, ông Ranganathan bị truy tố hai tội danh: giết người do hành vi bất cẩn nghiêm trọng và pha chế, làm giả thuốc. Thông tin này cũng được nhiều hãng truyền thông Ấn Độ xác nhận.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm siro ho sản xuất tại Ấn Độ liên tục gây lo ngại trên toàn cầu. Nhiều trường hợp tử vong ở nước ngoài có liên quan đến các sản phẩm này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ấn Độ, một quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản xuất dược phẩm tính theo sản lượng.

Truyền thông Ấn Độ cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ làm rõ việc liệu lô siro nhiễm độc này có được xuất khẩu ra nước ngoài hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên siro ho của Ấn Độ gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 2022, hơn 70 trẻ em tại Gambia tử vong do suy thận cấp sau khi uống một loại siro nhập khẩu từ Ấn Độ. Tại Uzbekistan, 68 trẻ em khác cũng thiệt mạng trong giai đoạn 2022–2023 sau khi sử dụng một loại siro bị nhiễm độc tương tự, cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ.