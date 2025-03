Mỹ đối mặt với rắc rối sau quyết định hòa hoãn với Nga

NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, một số đồng minh của Mỹ đang xem xét thu hẹp thông tin tình báo mà họ chia sẻ với Washington để phản ứng với cách tiếp cận mang tính hòa giải của chính quyền Tổng thống Trump đối với Nga.

"Con dao hai lưỡi" với chính quyền Trump

Sở dĩ các đồng minh của Mỹ cân nhắc động thái này vì họ lo ngại các tài sản nước ngoài hay hoạt động thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài có thể vô tình bị tiết lộ.

Tất cả cơ quan tình báo đều coi trọng cam kết của mình đối với các điệp viên và bảo vệ danh tính của họ. Bất kỳ điều gì gây nguy hiểm cho nghĩa vụ đó đều sẽ vi phạm lòng tin đó, nguồn tin trên cho biết. Sự lo ngại này có thể khiến một số cơ quan tình báo phải hoãn chia sẻ một số thông tin quan trọng với Washington.

Biểu tượng của CIA tại sảnh trụ sở chính ở Langley, Mỹ. (Ảnh: NBC)

Các đồng minh của Mỹ, trong đó có Israel, Ả Rập Xê-út và những thành viên khác của liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes), bao gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ, đang xem xét sửa đổi các giao thức hiện tại để chia sẻ thông tin tình báo do lo ngại mối quan hệ nồng ấm hơn của chính quyền Tổng thống Trump với Nga.

Theo một nguồn thạo tin, "những cuộc thảo luận đó đã diễn ra nhưng chưa có quyết định hoặc hành động nào được thực thi". Đây là một phần của việc xem xét lại quan hệ với Washington trong đó có ngoại giao, thương mại và hợp tác quân sự, cũng như các vấn đề tình báo.

Mặc dù phạm vi thay đổi chính sách của Mỹ đối với Nga vẫn chưa rõ ràng, các đồng minh của Mỹ đang xem xét tác động của sự thay đổi đó, một quan chức phương Tây cho biết.

Khi được hỏi về khả năng các đồng minh hạn chế chia sẻ thông tin với Mỹ, người phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump "luôn đánh giá sáng suốt" về các đối thủ của Washington.

"Mỹ có năng lực tình báo lớn mạnh, đó chính xác là lý do tại sao các sáng kiến ​​chia sẻ thông tin tình báo như Five Eyes tồn tại. Tổng thống Trump luôn có đánh giá sáng suốt về mọi mối đe dọa mà các đối thủ của chúng ta gây ra đối với an ninh của Mỹ và đồng minh. Ông ấy sẽ làm việc với bất kỳ đồng minh hoặc đối tác nào hiểu được thế giới nguy hiểm mà chúng ta đang sống sau nhiệm kỳ của ông Biden”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes cho biết.

Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã bảo vệ lập trường của ông Trump đối với Nga, cho rằng đây là chiến thuật để đưa Moscow vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột gây bất ổn ở châu Âu.

Nhưng một số cựu sĩ quan tình báo Mỹ cho biết, họ lo ngại rằng chính quyền ông Trump có thể sẽ lựa chọn cắt giảm hoạt động thu thập thông tin tình báo nhằm vào Nga, vì Mỹ có thể không còn coi Nga là mối đe dọa hàng đầu nữa.

Chẳng hạn, chính quyền đã chỉ ra rằng họ có thể ưu tiên hơn cho các nỗ lực chống lại các băng đảng ma túy từ Mexico và các quốc gia khác trong khu vực.

Quyết định của ông Trump trong tuần này về việc tạm dừng viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Ukraine, đã củng cố thêm mối lo ngại của các đồng minh Mỹ. Nhiều quan chức cho biết, sự hợp tác trong việc thu thập thông tin tình báo giữa Nga và Ukraine đã mang lại lợi ích cho cả hai bên, với việc Ukraine cung cấp những thông tin có giá trị về Nga.

Khi cân nhắc xem có nên cắt giảm một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ hay không, các nước thành viên trong nhóm Ngũ Nhãn là Anh, Australia, Canada và New Zealand và các đối tác khác của Mỹ sẽ phải tính đến rủi ro đối với an ninh của chính họ.

Mối lo ngại về quan hệ giữa Nga và Mỹ

Nhưng những động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến an ninh mạng cũng đã làm dấy lên nhiều lo lắng về sự hợp tác của Mỹ với Nga. Tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yếu cầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng dừng các hoạt động thông tin chống lại Nga, NBC đưa tin.

Trong nhiều năm qua, ngay cả trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các nghị sỹ đảng Cộng hòa và Dân chủ đã cho rằng Nga là một trong những mối đe dọa tinh vi và nguy hiểm nhất đối với an ninh mạng của Mỹ

Trong bối cảnh Tổng thống Trump và các quan chức dưới quyền ông đưa ra một số nhận định giống Nga về cuộc xung đột tại Ukraine và cho biết họ hy vọng sẽ mở rộng quan hệ giữa hai bên, các cựu quan chức tình báo lo ngại chính quyền thậm chí có thể chia sẻ một số thông tin nhạy cảm với Moskva.

Nghị sỹ Dân chủ Jason Crow, bang Colorado cho biết, ông vô cùng lo ngại về "sự thay đổi thay đổi lập trường của chính quyền ông Trump đối với điện Kremlin”. “Nga là một đối thủ luôn tìm kiếm cơ hội để gây rắc rối cho người dân và chính phủ Mỹ, vì vậy bất kỳ sự đình trệ hoặc rút lui nào trong các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của chúng tôi đều có thể là thảm họa”.

Các hành động của chính quyền Tổng thống Trump về an ninh mạng đã làm dấy lên suy đoán rằng Washington và Moskva có thể đã đi đến một thỏa thuận không chính thức là dừng các hoạt động gây ảnh hưởng lẫn nhau trong lĩnh vực an ninh mạng để giảm căng thẳng và mở đường cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.