Mỹ Đình rực lửa tự hào trong Concert quốc gia '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
"80 năm – Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" do Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch tổ chức không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống, là bản hùng ca khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Đến dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc".
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc.
Với quy mô gần 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia, sự kiện đã trở thành một bản hùng ca bằng nghệ thuật, khắc họa trọn vẹn chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước.
Chương trình được dàn dựng công phu, gồm ba chương với nội dung chặt chẽ, tái hiện từ hành trình đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới, hội nhập.
Mở đầu, chương “Con đường Độc lập – Thống nhất” đưa khán giả ngược dòng lịch sử. Âm hưởng hùng tráng của giao hưởng Tổ quốc tôi hòa cùng đại cảnh múa hoành tráng tái hiện ngày thu 1945, những năm tháng kháng chiến và giây phút Bắc – Nam sum họp. Người xem nhiều lần rưng rưng khi các ca khúc Đêm dài nô lệ, Tuyên ngôn Độc lập, Đất nước trọn niềm vui vang lên đầy xúc cảm.
Chương hai, “Khát vọng Tổ quốc”, chuyển sang sắc thái trẻ trung, hiện đại. Những tiết mục Em đi giữa biển vàng, Khát vọng tuổi trẻ, Welcome to Vietnam khuấy động khán đài với màn LED khổng lồ, hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thể hiện khát vọng vươn tầm thế giới của một Việt Nam năng động.
Cao trào được đẩy lên ở chương ba “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”. Bản hợp xướng Tiến quân ca vang lên trong sự đồng ca của thiếu nhi, dàn nhạc và quần chúng, khán đài như bùng nổ niềm tự hào.
Điểm nhấn của đêm diễn còn đến từ sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Thanh Lam, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trọng Tấn, Đăng Dương, cùng các giọng ca trẻ như Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono…
Công nghệ 3D mapping, âm thanh vòm đa tầng, pháo hoa nghệ thuật đã nâng tầm trải nghiệm, biến Mỹ Đình thành một “sân khấu mở” ngoạn mục.
