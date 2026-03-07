Mỹ: Chiến dịch tấn công Iran sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần

(VTC News) -

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Mục tiêu của chiến dịch Epic Fury dự kiến ​​kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần. Chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được những mục tiêu đó. Tiêu diệt hải quân Iran, chúng ta đã đánh chìm hơn 30 tàu chiến của Iran. Hải quân của họ hiện bị xem là không còn khả năng chiến đấu.

Loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo mà Iran gây ra cho Mỹ và quân đội cũng như căn cứ của chúng ta trong khu vực. Chúng ta làm một công việc tuyệt vời. Quân đội Mỹ làm một công việc tuyệt vời".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến dịch phối hợp mang tên Chiến dịch Epic Fury, lực lượng Mỹ và Israel tiến hành nhiều cuộc không kích và tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp Iran, nhắm vào địa điểm quân sự trọng yếu, cơ sở hạ tầng liên quan đến hạt nhân và khu nhà ở của giới lãnh đạo.

"Như Tổng thống Donald Trump khẳng định chúng ta có thừa đạn dược, vũ khí và kho dự trữ để đạt được mục tiêu của chiến dịch Epic Fury và hơn thế nữa", bà Leavitt cho hay.

Khi được hỏi về việc Mỹ kiểm soát không phận Iran, bà Leavitt tiếp tục thông tin: "Vâng, chúng ta đang tiến rất gần đến việc đó" .

Trong khi chỉ trích mạnh mẽ Iran, bà Leavitt nói với giới truyền thông rằng việc Iran không còn bị lãnh đạo bởi chính quyền cũ là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ, đồng thời nói thêm ông Trump muốn quan tâm đến việc ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo của Iran.

"Việc Iran không còn bị lãnh đạo bởi chính quyền cũ là điều có lợi nhất cho Mỹ. Tổng thống Trump không muốn điều đó xảy ra. Ông ấy muốn quan tâm đến việc ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo của Iran, ông ấy đang thảo luận và cân nhắc về vấn đề này", bà Leavitt nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ "không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện" trong bối cảnh xung đột leo thang ở Tây Á và khẳng định Tehran phải đầu hàng trước khi các cuộc đàm phán ngoại giao có thể diễn ra.

Trong một đăng trên Truth Social, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ và đồng minh, đặc biệt là Israel sẽ chỉ xem xét thỏa thuận với Iran sau khi giới lãnh đạo nước này hoàn toàn nhượng bộ và được thay thế bởi "những nhà lãnh đạo vĩ đại, được chấp nhận".