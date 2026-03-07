Iran bác thông tin đóng cửa eo biển Hormuz

(VTC News) -

Người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi là quan chức Iran thứ ba lặp lại tuyên bố Iran chưa đóng cửa eo biển Hormuz. Ngoài ra, Al Jazeera cũng dẫn lời phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng Iran không có kế hoạch đóng cửa tuyến đường hàng hải quan trọng này.

“Chúng tôi sẽ không ngăn cản tàu nào muốn vượt qua eo biển Hormuz, nhưng trách nhiệm đảm bảo an ninh thuộc về chính con tàu đó. Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào tàu nào của Israel và Mỹ nếu chúng cố gắng vượt qua eo biển Hormuz", phát ngôn viên quân đội Iran cho hay.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. (Đồ họa: NASA)

Trước đó, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, ông Kiumars Heidari nhấn mạnh Tehran vẫn xử lý hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz theo đúng các quy định và thông lệ quốc tế. Dù khu vực đang chịu tác động của cuộc xung đột quân sự nhưng Iran chưa đóng tuyến vận tải biển quan trọng này.

Tuy nhiên, ông Heidari khẳng định Iran sẽ tiếp tục hành động quân sự cho tới khi đạt những mục tiêu đề ra.

Tương tự, phái bộ của Iran tại Liên hợp quốc bác bỏ thông tin Tehran đóng cửa eo biển Hormuz, gọi cáo buộc này là “vô căn cứ và phi lý”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc khẳng định nước này vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế và nguyên tắc tự do hàng hải, đồng thời cho rằng chính Mỹ mới là bên làm suy yếu an ninh hàng hải.

Tuyên bố cũng cáo buộc Mỹ đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran tại vùng biển quốc tế mà không đưa ra cảnh báo trước, trong khi con tàu với 130 thủy thủ đang trên đường thăm Ấn Độ.

Theo phía Iran, vụ tấn công này khiến hơn 100 thủy thủ thiệt mạng và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như nguyên tắc tự do hàng hải.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến đường biển duy nhất nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Trong nhiều thập kỷ, đây được coi là “yết hầu” của thị trường năng lượng toàn cầu bởi phần lớn dầu mỏ xuất khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh - bao gồm Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Kuwait và Qatar - đều phải đi qua khu vực này trước khi tới các thị trường tiêu thụ.

Theo dữ liệu của công ty tư vấn năng lượng Kpler, khoảng 13 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trong năm 2025, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.