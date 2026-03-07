Iran tuyên bố châu Âu sẽ trở thành 'mục tiêu' nếu hỗ trợ Mỹ và Israel

(VTC News) -

Ngày 6/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đưa ra cảnh cáo đến các nước châu Âu rằng: “Nếu quốc gia nào tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc tấn công chống lại Iran, chắc chắn họ sẽ trở thành mục tiêu chính đáng cho sự trả đũa của Iran”.

Khi được hỏi về một số quốc gia châu Âu đang cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Mỹ, ông Takht-Ravanchi cho biết Iran “đã thông báo với các nước châu Âu và tất cả mọi người rằng họ nên cẩn thận để không bị cuốn vào cuộc xung đột chống lại Iran”. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia bị Iran cảnh cáo.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến cuộc tấn công vào những nước khác trong khu vực Vùng Vịnh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói: “Chúng tôi thông báo cho bạn bè và nước láng giềng trước khi cuộc xung đột này bắt đầu vào tuần trước rằng nếu Mỹ có hành động thù địch chống Iran, thì chắc chắn căn cứ của Mỹ, tài sản của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp, bất kể chúng ở đâu trong khu vực lân cận”.

Ông cũng chỉ trích Mỹ vì từ bỏ các cuộc đàm phán ngoại giao, cho rằng Iran đã "đàm phán thiện chí" trong tuần trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng thông tin một số nước đã bắt đầu nỗ lực làm trung gian hòa giải, song không nêu tên quốc gia hay cung cấp thêm chi tiết. Ông khẳng định Iran "cam kết hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực" song "không do dự trong việc bảo vệ phẩm giá và quyền uy của đất nước mình".

"Việc hòa giải nên nhắm vào những người đã đánh giá thấp Nhân dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này", Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện", đồng thời hứa giúp tái thiết kinh tế nước này nếu Tehran tuân thủ và thiết lập bộ máy lãnh đạo mới.

"Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc họ đầu hàng vô điều kiện", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng cho rằng sau khi Iran đầu hàng, Mỹ và đồng minh sẽ nỗ lực đưa nước này "trở lại từ vực thẳm hủy diệt, giúp nền kinh tế Iran phát triển, tốt đẹp và hùng mạnh hơn bao giờ hết".