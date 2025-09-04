(VTC News) -

Đây là đơn đặt hàng tên lửa Patriot lớn nhất từ ​​trước đến nay. Lockheed cũng đang sản xuất phiên bản mới nhất của tên lửa đánh chặn trang bị cho Patriot, được gọi là PAC-3 MSE, với chi phí khoảng 4 triệu USD mỗi tên lửa, theo các tài liệu ngân sách của Quân đội.

Mỹ chi gần 10 tỷ USD sản xuất tên lửa Patriot. (Ảnh minh họa)

Hệ thống Patriot là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến mà phương Tây cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh nước này tiếp tục giao tranh với Nga. Patriot cũng có thể được triển khai trong hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) cực kỳ linh hoạt được sản xuất theo hợp đồng này sẽ được cung cấp cho Quân đội Mỹ và một số đồng minh của Mỹ. Ngoài ra, hải quân dự kiến ​​sẽ tích hợp các tên lửa do Lockheed Martin sản xuất với hệ thống phòng không trên tàu.

Hợp đồng bao gồm 1.970 tên lửa PAC-3 MSE và phần cứng liên quan.

Kho tên lửa Patriot của Mỹ chỉ còn 1/4 mức tối thiểu, sau khi viện trợ ồ ạt cho Ukraine và tiêu hao lớn vì đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Thông tin này được tờ Guardian (Anh) đăng tải đầu tiên, trong đó mô tả tình trạng kho Patriot của Mỹ là “sự cạn kiệt đáng báo động”. Nhiều chuyên gia quốc phòng phương Tây đồng thuận với nhận định này. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng chính tình trạng thiếu hụt mang tính hệ thống là lý do chủ chốt khiến chính quyền ông Trump ra quyết định tạm dừng chuyển các lô Patriot tiếp theo cho Ukraine, bất chấp yêu cầu khẩn thiết từ Kiev.

Tên lửa PAC-3 MSE vốn là loại đạn chủ lực của hệ thống Patriot. PAC-3 MSE là loại tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở vận tốc hơn Mach 5, phạm vi tác chiến trên 60 km và được dẫn đường bằng radar chủ động, giúp tăng đáng kể khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn như Iskander hoặc UAV tốc độ cao. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng năng lực sản xuất hiện tại của Lockheed Martin không thể ngay lập tức đáp ứng đơn hàng khẩn cấp, dù đã được tăng công suất.

Tính đến đầu tháng 7/2025, chỉ có khoảng 3.500 quả PAC-3 MSE đang còn trong biên chế, trong khi số lượng tối thiểu theo yêu cầu tác chiến của Lầu Năm Góc là 13.500 đơn vị, chưa tính đến nhu cầu dự phòng cho các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức hay Ba Lan.