Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới, đưa tàu chiến hướng về Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành một vòng trừng phạt mới liên quan đến Iran, nhắm vào 9 tàu chở dầu và tám thực thể, theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ. Washington cho biết các biện pháp này nhằm vào mạng lưới vận chuyển bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né tránh lệnh trừng phạt, đặc biệt trong xuất khẩu dầu thô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép công khai đối với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu tình hình Iran tiếp tục leo thang.

Phát biểu với báo giới khi trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Trump tuyên bố Mỹ đã điều động một hạm đội tàu chiến hướng về phía Iran để sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất.

“Chúng tôi đang theo dõi Iran. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang đi theo hướng đó và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một lực lượng lớn đang tiến về phía Iran. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao”.

Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết Washington đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tới Trung Đông, cùng với việc tăng cường máy bay và các hệ thống phòng không trên bộ, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Trong khi đó, Tehran bác bỏ các tuyên bố của ông Trump, gọi các phát ngôn này là “hoàn toàn sai sự thật”. Chính quyền Iran khẳng định đã kiểm soát được tình hình và lập lại trật tự sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối năm ngoái do đồng nội tệ mất giá và lạm phát tăng cao.