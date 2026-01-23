Tổng thống Trump: Lực lượng lớn của Mỹ hướng về Iran

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (22/1) cho biết Mỹ triển khai “lực lượng lớn” hướng về Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington vẫn bày tỏ hy vọng có thể tránh được hành động quân sự, dù căng thẳng tại khu vực tiếp tục ở mức cao.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump xác nhận Mỹ đã điều động một hạm đội quy mô lớn tới Trung Đông nhưng nhấn mạnh rằng ông không mong muốn phải sử dụng lực lượng này. “Chúng tôi có một hạm đội rất lớn đang tiến theo hướng đó, và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ông Trump nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh chính quyền nước này nỗ lực kiểm soát các cuộc biểu tình leo thang gây bất ổn. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giọng điệu của ông Trump phần nào dịu lại khi các cuộc biểu tình có dấu hiệu lắng xuống.

Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định rằng sức ép từ Washington đã khiến căng thẳng ở Iran giảm bớt. Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ, một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều khí tài quân sự khác dự kiến sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới.

Các tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng nhiều tàu khu trục và máy bay chiến đấu đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương kể từ tuần trước, khi căng thẳng với Iran gia tăng. Ngoài ra, Mỹ cũng đang xem xét triển khai thêm các hệ thống phòng không.

Phát biểu hôm 20/1, ông Trump cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ không cần tiến hành thêm hành động quân sự, song cảnh báo Washington sẽ đáp trả nếu Iran tái khởi động chương trình hạt nhân. “Họ không được phép làm hạt nhân. Nếu họ làm, chuyện đó sẽ lại xảy ra”, ông nói bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ chưa thể xác minh kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran trong ít nhất bảy tháng qua, dù các hướng dẫn quốc tế yêu cầu kiểm tra hàng tháng.

Các cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu từ cuối tháng 12 do khó khăn kinh tế, sau đó lan rộng trên toàn quốc.