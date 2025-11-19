Mừng 20/11, điểm danh 3 món đồ công nghệ mà giáo viên nào cũng nên sở hữu

(VTC News) -

Dưới đây là ba món đồ công nghệ đáng để thầy cô đầu tư cho hành trình dạy học mỗi ngày.

Thời của bảng đen, phấn trắng và những xấp tài liệu dày cộm đã qua. Nhiều thầy cô hiện nay đang tận dụng công nghệ trong việc thiết kế tài liệu giảng dạy, ứng dụng các phần mềm và AI để tương tác trong bài giảng,... Công nghệ trở thành người bạn đồng hành giúp công việc giảng dạy hiệu quả, linh hoạt và truyền cảm hứng hơn.

Dưới đây là ba món đồ công nghệ thiết thực mà nhiều thầy cô đã lựa chọn để đầu tư cho công việc, đổi mới trải nghiệm dạy học cũng như giữ năng lượng tích cực trên hành trình trồng người.

Top 1. Máy tính bảng nhỏ gọn, mạnh mẽ

Với giáo viên hiện đại, một chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ, mạnh mẽ không chỉ giúp tối ưu công việc, mà còn mở ra nhiều cách dạy học sáng tạo hơn. Trong danh mục máy tính bảng tầm trung, HUAWEI MatePad 11.5 phiên bản PaperMatte Mới đang là lựa chọn đáng chú ý khi mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng nhiều tác vụ thông minh trong tầm giá.

Máy được trang bị sẵn bộ ứng dụng WPS Office PC với giao diện quen thuộc, cho phép xử lý bảng tính, tạo bản trình chiếu hay chỉnh sửa tài liệu nhanh chóng. Khi kết hợp cùng bàn phím thông minh và chuột không dây, MatePad 11.5 PaperMatte hoạt động linh hoạt như một chiếc “laptop mini”, giúp giáo viên dễ dàng làm việc mọi lúc, mọi nơi, lại tiện lợi di chuyển giữa các tiết học, hoặc mang theo khi cần họp tổ chuyên môn.

Điểm cộng lớn của phiên bản PaperMatte Mới nằm ở trải nghiệm màn hình chống chói, chống lóa và hiển thị rõ nét, giúp giảm tình trạng mỏi mắt khi phải làm việc liên tục. Bên cạnh đó, bề mặt mô phỏng chất liệu giấy khi kết hợp với bút cảm ứng cũng giúp ghi chú tự nhiên hơn, phù hợp cho những buổi họp nhanh hoặc khi cần đánh dấu nội dung quan trọng.

Nhiều giáo viên e ngại dùng máy tính bảng vì khó xử lý nhiều công việc cùng lúc, đặc biệt là một số thiết bị không hỗ trợ chia đôi màn hình. Tính năng đa cửa sổ trên HUAWEI MatePad cho phép mở hai ứng dụng song song, ví dụ vừa soạn bài vừa mở trình duyệt tra cứu tài liệu. Người dùng cũng có thể mở ứng dụng dưới dạng cửa sổ nổi để xem nhanh nội dung mà không gián đoạn công việc chính. Việc trình chiếu bài giảng từ MatePad 11.5 cũng dễ dàng với tùy chọn không dây hoặc thông qua cổng HDMI.

Top 2. Đồng hồ và vòng đeo tay thông minh

Lịch dạy trên lớp, dạy online, họp hành, chấm bài, soạn giáo án - tất cả tạo nên một guồng quay bận rộn và nhiều áp lực với những “người lái đò”. Một chiếc đồng hồ thông minh có thể trở thành “trợ lý trên cổ tay”, giúp theo dõi thời gian, nhắc lịch và quản lý công việc hiệu quả hơn.

Đồng hồ thông minh cũng giúp thầy cô không bỏ lỡ những cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng ngay cả khi đang đứng lớp. Bên cạnh đó, các thiết bị đeo tay thông minh còn hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, giúp người dùng chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ năng lượng tích cực và cân bằng cuộc sống giữa lịch trình bận rộn.

Top 3. Tai nghe không dây chống ồn

Với những ai thường xuyên dạy online, tai nghe không dây chống ồn là phụ kiện cần thiết giúp giáo viên duy trì sự tập trung và hiệu quả công việc. Công nghệ chống ồn chủ động cho phép lọc bỏ tạp âm, đảm bảo âm thanh trong trẻo khi nghe gọi. Các mẫu tai nghe với thiết kế gọn nhẹ cùng thời lượng pin dài giúp thầy cô dễ dàng mang theo và sử dụng trong nhiều tình huống: Từ giảng dạy, hội họp trực tuyến, đến xem phim, nghe nhạc thư giãn sau giờ làm việc.

Trên đây là ba món đồ công nghệ mà giáo viên hiện đại nên đầu tư cho bản thân - những công cụ không chỉ hỗ trợ công việc giảng dạy, mà còn giúp thầy cô cân bằng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và tìm thấy cảm hứng mới trong hành trình gieo tri thức mỗi ngày.