Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố

Minh Đức10/01/2026 09:06:38 +07:00
minhducnguyen011@gmail.com
10/01/2026 09:06:38 +07:00
Google News
(VTC News) -

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng quất Tứ Liên trở nên nhộn nhịp, nhiều gốc quất gỗ lũa độc đáo, giá lên tới hàng chục triệu đồng hút khách săn đón.

Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, làng quất Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) – thủ phủ quất cảnh nổi tiếng của Thủ đô – bước vào cao điểm vụ, đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, lựa chọn cây cảnh chơi Tết.

Bên cạnh quất truyền thống, vài năm trở lại đây, quất gỗ lũa nổi lên như dòng sản phẩm độc đáo, tạo dấu ấn riêng trên thị trường Tết nhờ dáng thế lạ mắt và giá trị kinh tế cao.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, những ngày này, nhiều nhà vườn tại làng quất Tứ Liên tất bật lên chậu, tỉa tót và trang trí các gốc quất “khủng” để kịp đưa ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Theo một chủ vườn, quất gỗ lũa – thường được giới chơi cây gọi là “quất nhà giàu” – là dòng cây cảnh kết hợp giữa quất cảnh và phần gốc gỗ lũa tự nhiên. Các thân gỗ lũa được tuyển chọn kỹ lưỡng, tạo hình công phu với nhiều dáng thế độc đáo.

Những khối gỗ lũa xù xì, mộc mạc, uốn lượn theo các thế long – phụng, thác đổ, trực – hoành, toát lên vẻ cổ kính, được ghép khéo léo cùng thân quất khỏe mạnh, quả sai tròn đều, vàng óng, lá xanh bóng. Sự tương phản giữa nét già nua của gỗ lũa và sức sống căng tràn của cây quất tạo nên tổng thể hài hòa, giàu giá trị nghệ thuật.

Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 6
Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 7

Theo tìm hiểu, các cây quất gỗ lũa cỡ nhỏ có giá từ 5–10 triệu đồng. Những cây có dáng thế đẹp, gỗ lớn, quả đều thường được chào bán ở mức 50–60 triệu đồng, thậm chí cao hơn với các tác phẩm đặc biệt.

Chủ vườn cho biết, cây quất này được ghép phôi từ 5–7 năm trước. Sau khi hoàn thiện, cây trổ lộc đều trên ngọn, bố cục cân đối, mang nhiều ý nghĩa về nhân sinh; hiện được chào bán với giá khoảng 60 triệu đồng.

“Khách mua quất gỗ lũa chủ yếu là doanh nghiệp, khách sạn hoặc những gia đình có không gian rộng”, chủ vườn chia sẻ.

Lý giải việc quất gỗ lũa có giá cao hơn quất truyền thống, chủ vườn cho biết, để hoàn thiện một cây quất gỗ lũa phải mất nhiều năm. Gỗ lũa được tuyển chọn, xử lý chống mối mọt, sau đó tạo dáng phù hợp. Việc ghép quất lên gỗ đòi hỏi kỹ thuật cao để cây sinh trưởng ổn định, cho quả đều, đẹp đúng dịp Tết.

Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 11
Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 12

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhiều cây quất gỗ lũa đã được khách hàng đặt mua trước.

Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 13
Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 14

Để tăng tính thẩm mỹ và giá trị cho cây, các chủ vườn còn tỉ mỉ lót từng mảng cỏ trang trí phần gốc chậu.

Những ngày này, các nhà vườn liên tục tưới tiêu, chăm sóc, kiểm tra cây để sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Không chỉ quất gỗ lũa, nhiều dòng quất khác tại làng Tứ Liên cũng đã được lên chậu, chuẩn bị xuất vườn. Người dân tất bật chăm sóc, vận chuyển quất phục vụ mùa cao điểm.

Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 17
Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố - 18

Người dân tất bật chăm sóc, vận chuyển quất.

Dù Tết còn chưa cận kề, song nhiều khách hàng đã tìm đến các nhà vườn để đặt cọc, lựa chọn cây ưng ý từ sớm.

