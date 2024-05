Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.