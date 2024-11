Mưa lớn gây ngập cục bộ tại Bình Định, hàng trăm hộ dân bị chia cắt cô lập

(VTC News) -

Sáng 6/11, sau cơn mưa lớn kéo dài, một số vị trí tại xã Đak Mang, huyện Hoài Ân (Bình Định) xảy ra ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Cụ thể, nước sông Nước Lương nối 2 thôn O6 và T6 dâng cao và tràn qua qua cầu khoảng nửa mét khiến 140 hộ dân ở xã Đak Mang bị cô lập.

Nước tràn qua cầu Nước Lương, xã Đak Mang, huyện Hoài Ân.

Hiện chính quyền xã Đak Mang đã cử lực lượng trực chốt tại cầu Nước Lương không cho người và phương tiện đi qua, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tại tỉnh lộ 629 đoạn qua xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân cũng ngập cục bộ, việc đi lại của các phương tiện gặp khó khăn. Chính quyền huyện Hoài Ân đang theo dõi tình hình diễn biến của mưa, nếu mực nước ngập trên tỉnh lộ 629 đoạn qua xã Ân Hảo Đông tiếp tục dâng cao sẽ cho trực chốt tại điểm ngập, hướng dẫn người qua lại.

Lực lượng chức năng bảo đảm chốt chặn an toàn tại tỉnh lộ 629 qua địa bàn xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân).

Mưa lớn cũng khiến nước dâng qua bờ tràn suối Sa Ri thuộc địa phận thôn 2, xã An Toàn, huyện miền núi An Lão. Nước dâng cao qua tràn khoảng 30 cm, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại.

Tại thôn 2, xã An Toàn, huyện miền núi An Lão có 95 hộ dân đang bị chia cắt. Tại bờ tràn suối Sa Ri có một thân cây trôi dạt làm ảnh hưởng dòng chảy, địa phương đã đưa lực lượng đến hiện trường cắt thân cây này nhưng do nước lớn chưa thể xử lý được. UBND xã An Toàn đã huy động lực lượng túc trực không cho các phương tiện qua lại khu vực nước chảy xiết.

Nước lũ gây ngập cục bộ một số nơi tại xã An Toàn, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, đêm qua (5/11) và sáng nay (6/11), khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 24 giờ tới, tại tỉnh này tiếp tục có mưa lớn. Các địa phương được cảnh báo có mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất đá trên sườn dốc khu vực vùng núi, các công trình đang thi công ở sườn núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.