Mưa lớn gây gập úng, sạt lở nhiều nơi ở Sơn La, 1 người chết

Video: Mưa lũ khiến nhiều nơi ở huyện Mộc Châu (Sơn La) chìm trong biển nước

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu đã làm hàng chục nhà ở bị ảnh hưởng; tốc mái, bị sập đổ. Cùng với đó, mưa dông ở Mộc Châu làm ngập, sạt lở, ách tắc một số tuyến đường Quốc lộ 6, Quốc lộ 43, tỉnh lộ 102 và tỉnh lộ 104.

Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng gần 200 ha nông nghiệp, nhiều khu ruộng lúa bị chìm trong nước. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu vẫn đang có mưa, nguy cơ ngập úng, sạt lở cao.

Mưa lũ gây ngập nhiều tuyến đường ở huyện Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Người dân cung cấp)

Một số đoạn đường nội thị, khu dân cư, trường học bị ngập nước khoảng 20-40 cm, có nơi ngập sâu gần 1m. Các địa phương và lực lượng chức năng cũng đã triển khai các giải pháp cảnh báo và phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, anh Đào Đình Việt (trú tiểu khi 1, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, do ảnh hưởng của bão, trong tối 7/9 và ngày 8/9 tại địa phương có mưa lớn khiến nước tại các sông suối lên nhanh gây ngập lụt cục bộ. Nhiều nhà ở vị trí thấp, gần sông suối còn bị nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, đến ngày 9/8 mưa giảm và nước đang rút chậm.

Nước lũ tràn vào Trường mầm non xã Đông Sang (huyện Mộc Châu). (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không chỉ ở Mộc Châu mà nhiều nơi ở huyện Vân Hồ mưa lũ cũng gây ngập úng trên diện rộng. Lãnh đạo một trường mầm non tại xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ) cho biết, hôm qua mưa lũ lên nhanh, do trường nằm ở vị trí thấp nên nước tràn cả vào lớp học. Kéo sập cả tường rào của trường. Rất may, do có chuẩn bị kê cao tài sản từ trước nên không thiệt hại nhiều. Hiện nay nước lũ cũng đang rút.

Thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, mưa lũ khiến một người ở bản Co Hó (xã Song Khủa, huyện Vân Hồ) thiệt mạng; di dời khẩn cấp 62 nhà ở, cuốn trôi, sập hoàn toàn 6 nhà ở huyện Mường La và Mộc Châu; sạt lở, 85 nhà, tốc mái 18 nhà; làm ngập 106 nhà; 1 nhà có nguy cơ sập; 45 hộ có nguy cơ mất an toàn và 57 nhà có nguy cơ sạt lở và sụt lún.

Nước cũng tràn vào nhà nhiều hộ dân ở huyện Mộc Châu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo Sở GTVT tỉnh Sơn La, trên các tuyến đường Quốc lộ 6C; 32B; 37 và 43, tổng số vị trí tắc đường có 33 vị trí, trong đó thông xe 23. Các tuyến quốc lộ này đều rơi vào tình trạng sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh… Khối lượng đất ước tính khoảng gần 20 nghìn mét khối.

Mưa xối xả gây ngập trên diện rộng ở bản Pa Kha (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sạt lở và mưa lũ cũng làm ách tắc 24 vị trí tại các tuyến tỉnh lộ gồm: ĐT101, ĐT102, ĐT103, ĐT104, ĐT105, ĐT107, ĐT109, ĐT110, ĐT112, ĐT114 và ĐT118. Đến nay mới thông xe được 9 vị trí. Các tuyến đường tỉnh này đều rơi vào tình trạng sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh… Khối lượng đất đá ước tính khoảng hơn 85 nghìn mét khối.

Sáng 9/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 101 đi qua huyện Vân Hồ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng hơn, ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 70 nghìn mét khối. Theo lực lượng chức năng, phải mất nhiều ngày mới có thể thông tuyến.

Mưa bão gây thiệt hại nặng nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, đặc biệt là hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. (Ảnh: Báo Sơn La)

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên.

Cụ thể, hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 02 địa phương để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ (Sơn La 10 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La có trách nhiệm phân bổ cụ thể số kinh phí được bổ sung nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực. Sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ.