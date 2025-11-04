Liệt nửa người sau khi tập thể dục buổi sáng

(VTC News) -

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai mới tiếp nhận người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội, trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Ông đột ngột yếu liệt sau khi tập thể dục buổi sáng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não, may mắn được đưa đến viện kịp "giờ vàng" nên quá trình điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho kết quả khả quan.

PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết những ngày gần đây, số ca nhập viện tăng rõ rệt, trung bình 50-55 ca mỗi ngày. Từ cuối tháng 10 đến nay, miền Bắc trải qua ba đợt không khí lạnh, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt.

“Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, làm tăng huyết áp và dễ hình thành cục máu đông, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp”, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm, phân tích. Ông cho biết nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như chảy máu não, phải can thiệp khẩn cấp.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng chăm sóc người bệnh đột quỵ.

Không chỉ người lớn tuổi, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Trung tâm từng tiếp nhận một nữ sinh 18 tuổi hôn mê sau khi ngã quỵ đột ngột. Kết quả chẩn đoán cho thấy nữ sinh bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, có thể nói chuyện và cử động tay chân.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các bệnh viện lớn khác với số ca đột quỵ, tăng huyết áp và bệnh hô hấp tăng cao khi thời tiết chuyển lạnh. Ngoài ra, việc ít vận động, căng thẳng, ăn uống nhiều chất béo trong mùa lạnh cũng là yếu tố làm tăng rủi ro.

Hiện nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi chiếm 15-20% tổng số ca đột quỵ. Theo các bác sĩ, nhiều người chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ nên chỉ phát hiện bệnh khi đã muộn. Đáng lo ngại, chỉ khoảng 22-25% bệnh nhân đến viện trong “giờ vàng” – giai đoạn 4-5 giờ đầu sau khởi phát, khi việc can thiệp còn mang lại hiệu quả cao nhất.

Bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, không tắm hay tập thể dục ngoài trời sớm khi trời lạnh, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, đau đầu dữ dội, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - thành viên Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam, giai đoạn giao mùa đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi trời sang thu đông và nhiệt độ buổi sáng, ban đêm hạ nhanh đột ngột.

Sự thay đổi này làm mạch máu co lại, huyết áp tăng vọt, từ đó có thể dẫn tới vỡ mạch não gây xuất huyết, hoặc bong mảng xơ vữa - tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành, gây nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Việc nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sớm mà mặc mỏng, chưa uống nước, chưa ăn sáng - khi cơ thể đang “ngái ngủ” - là sai lầm thường gặp. Bác sĩ Mạnh phân tích, máu lúc này cô đặc hơn, huyết áp tăng, nếu vận động hay hít khí lạnh đột ngột rất dễ hình thành huyết khối trong lòng mạch.

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nguy cơ tăng rõ rệt những ngày giao mùa và đầu đông. Mỗi người cần lắng nghe cơ thể, theo dõi huyết áp thường xuyên và điều chỉnh lối sống phù hợp với thời tiết. Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ như chóng mặt, tê yếu thoáng qua, nói khó, rất có thể đó là cảnh báo sớm của một cơn đột quỵ.