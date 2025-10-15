Một tháng hai lần chạy lũ, chủ kinh doanh bãi đá sông Hồng lao đao

Video: Bãi đá sông Hồng tan hoang sau lũ, các hộ kinh doanh oằn mình dọn dẹp
Vườn hoa bãi đá sông Hồng (phường Hồng Hà, Hà Nội) là điểm check-in nổi tiếng của người dân và du khách, đặc biệt vào mùa cúc họa mi cuối năm. Tuy nhiên, sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 và số 11 (Matmo) đầu tháng 10, toàn bộ khu vườn bị ngập sâu, hư hại nghiêm trọng.
Do nằm sát bờ sông Hồng, mỗi khi mực nước dâng cao, toàn khu vực này nhanh chóng bị ngập sâu, chìm trong biển nước mênh mông.
Đến nay nước đã rút nhiều, song tại một số khu vực, mực nước vẫn ngập tới bắp chân, khiến việc dọn dẹp, khôi phục gặp nhiều khó khăn.
Nước rút để lại lớp bùn đặc quánh phủ kín khắp nơi, có điểm dày tới 30-40 cm.
Anh Nguyễn Đức Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ uống tại bãi đá sông Hồng, cho biết: “Nước rút gần một tuần rồi nhưng lớp bùn non đặc quánh đọng lại nhiều quá, nước rút đến đâu lại phải dọn đến đó mới kịp. Một tháng ngập úng hai lần khiến việc kinh doanh vô cùng khó khăn, nhưng tôi nghĩ còn người là còn của”.
Anh Hùng kể thêm, ngay sau khi nước sông Hồng rút, anh cùng hàng chục anh em bắt tay dọn dẹp. Sau gần một tuần, mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc, dự kiến phải mất khoảng 2 tháng nữa mới dọn xong.
“Nước dâng ngập tới mái nhà. Sau khi nước rút, tôi bắt đầu dọn dẹp quán suốt 4 ngày nay. Dù thiệt hại không quá lớn, nhưng mọi thứ đều phải được làm sạch kỹ lưỡng. Có lẽ phải đến cuối tháng 10, quán mới có thể hoạt động trở lại bình thường”, chủ quán chia sẻ.
Khu vực nhà hàng trong bãi đá sông Hồng vẫn ngập ngụa trong bùn đất sau lũ.
Anh Nguyễn Nhật Thành, nhân viên quán đồ uống ở bãi đá sông Hồng, cho biết: “Ngày 7-8/10, ảnh hưởng của bão, nước sông Hồng dâng rất nhanh, cửa hàng chỉ kịp di dời những vật dụng giá trị cao đến nơi an toàn, còn cốc chén, bàn ghế đều bị nước cuốn trôi. Hiện chúng tôi đã dọn dẹp xong khu vực quầy pha chế, còn bếp vẫn đang được rửa dọn để sớm phục vụ khách trở lại. Hai năm liên tiếp bị ngập úng khiến cửa hàng thiệt hại nặng nề về kinh tế”.
Chiếc cầu trượt từng là điểm vui chơi yêu thích của du khách, nay vẫn chìm trong làn nước lũ chưa kịp rút.
Nhân viên đang khẩn trương vận hành máy bơm, hút nước khỏi những khu vực vẫn còn ngập úng để đẩy nhanh quá trình dọn dẹp.
Khu vực chụp ảnh bị bùn lầy bao phủ, lối đi lún sâu. Những mô hình từng được kỳ công dựng lên nay chỉ còn trơ khung gỗ, phủ bạt chờ ngày dọn dẹp, khôi phục.
Sau khi nước lũ rút, toàn bộ vườn hoa héo úa, chết khô, chỉ còn trơ lại những gốc cây xám xịt.
Nhiều luống cúc họa mi chuẩn bị đến ngày thu hoạch, vốn được trồng để đón khách tham quan chụp ảnh, nay chết khô, phủ kín bùn đất sau lũ.
Khu trò chơi trẻ em tan hoang sau lũ, máy móc và thiết bị phủ kín bùn đất, nhiều hạng mục hư hại nặng nề, cần thời gian để khắc phục.
