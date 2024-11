Một năm đầy ấn tượng về Du lịch và Ẩm thực của Saigontourist Group

(VTC News) -

Cùng Saigontourist Group trải nghiệm dải đất hình chữ S với những địa danh đẹp, món ăn ngon

Trong năm 2024, thông qua chương trình Du lịch và Ẩm thực phát trên kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và ekip thực hiện chương trình đã lưu lại dấu chân trên khắp các tỉnh thành.

Đến với Nghệ An, khán giả ghé thăm chợ bến cá khi tiếng gà gáy còn vang vọng. Sau đó, chương trình đưa khán giả đến bãi Lữ hoang sơ, đến đảo Lan Châu – hòn ngọc xanh của biển Cửa Lò. Ekip chương trình chắc chắn sẽ nhớ mãi hương vị kẹo cu đơ ngọt thơm và món mực nháy hấp gừng thái chỉ, chấm mù tạt cay nồng.

Đảo Lan Châu đẹp nức lòng tại biển Cửa Lò, Nghệ An.

Tới Quảng Trị với nét đẹp hoang sơ, chương trình giới thiệu thác Tà Puồng tại thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Qua từng thước phim sinh động, khán giả có thể cảm nhận vẻ xanh mát của dòng nước thác với nhiều hoạt động “giải nhiệt”, từ đó mang lại cảm giác chữa lành, hòa mình vào thiên nhiên qua khung hình nhỏ.

Đoàn cũng rất ấn tượng với món bánh tét mặt trăng của làng Đại An Khê được sản xuất ngày đêm để phục vụ bà con cả nước. Chị Nguyễn Thị Thu, đầu bếp khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (thuộc Saigontourist Group) cũng là một nhân vật khiến ekip nhớ mãi khi trực tiếp làm món gỏi hàu Cồn Cỏ, heo sữa nướng và mực hấp gừng vô cùng thơm ngon trong không gian mát mẻ cạnh hồ bơi khách sạn.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng hàu vừa được đánh bắt tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị.

Xuôi về Ninh Thuận, chương trình dừng chân tại Tanyoli được mệnh danh là “thảo nguyên Mông Cổ duy nhất tại Việt Nam”, sau đó khám phá làng gốm Bàu Trúc - một trong những làng gốm cổ xưa và có tuổi đời lâu nhất tại khu vực Đông Nam Á và vẫn còn lưu giữ đến ngày nay.

Món tôm uyên ương của Resort Sài Gòn - Ninh Chữ (thuộc Saigontourist Group) với thành phần chính là tôm sú chiên xù và tôm sú luộc chấm sốt trái thơm mật ong vô cùng đưa miệng cũng khiến khán giả xao xuyến khi được dùng bên bờ biển Ninh Chữ buổi đêm đầy thơ mộng.

Ngồi thuyền tới xã đảo Thạnh An, nằm cách trung tâm TP.HCM chừng 50 km, khán giả được thực mục sở thị cách nuôi hàu bao, hái và ăn xoài cát Cần Giờ ngay tại vườn vô cùng thú vị. Tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ (thuộc Saigontourist Group), món gỏi Sài Gòn - Cần Giờ cũng đã làm say lòng thực khách với nguyên liệu chính là lá kìm được hái trong rừng, mọc tự nhiên trộn cùng khô cá lạp sơ và tôm.

Về tới Vĩnh Long, những thước phim ấn tượng tại làng nghề “trăm năm đỏ lửa” tàu hũ ky giúp khán giả hiểu thêm về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Làng nghề sản xuất tàu hũ ky ở Mỹ Hòa (Vĩnh Long) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ekip chương trình cũng đưa khán giả đến làng nghề trồng và xe lõi cây lác để dệt chiếu thảm xuất khẩu tại vùng đất nhiễm mặn Vũng Liêm. Đến chiều tối, khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long (thuộc Saigontourist Group) chiêu đãi khán giả món tàu hũ ky cuộn tôm chả cá thát lát nấm đông cô, cá chạch nướng ống trúc vô cùng thơm ngon và đặc biệt.

Saigontourist Group: 2 năm liền được vinh danh Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 do Saigontourist Group tổ chức đã vượt qua hơn 40 sự kiện ẩm thực của hơn 40 quốc gia từ 5 châu lục trong danh sách đề cử giải thưởng của năm, chiến thắng hai hạng mục giải thưởng danh giá: Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2024 (World's Best Culinary Festival 2024) và Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2024 (Asia's Best Culinary Festival 2024).

Giải thưởng Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới được vinh danh cho Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024.

Theo đó, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đạt giải thưởng Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 3 năm liên tiếp và lần thứ hai liên tiếp xuất sắc đạt giải Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới.

“Sau thành công của ba kỳ tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group các năm 2022, 2023 và 2024, dự kiến trong thời gian tới ban tổ chức sẽ đưa Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group ra thị trường quốc tế, phục vụ bà con kiều bào các nước, đồng thời cũng là dịp để góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực TP.HCM cũng như du lịch, văn hóa ẩm thực Việt Nam", ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group - chia sẻ.