Một năm chưa từng có của điện ảnh Việt: Doanh thu hơn 3.000 tỷ, áp đảo phim ngoại

(VTC News) -

Năm 2025 được xem là cột mốc đặc biệt của điện ảnh Việt Nam khi thị trường phòng vé ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, cả về doanh thu lẫn vị thế của phim nội địa.

Sáu tháng đầu năm 2025 là giai đoạn khiến giới làm phim lẫn các nhà quan sát bất ngờ. Chưa bao giờ trong thời gian ngắn, phim Việt liên tiếp cán mốc trăm tỷ với tốc độ nhanh và mức sinh lời lớn như vậy.

"Mưa đỏ" đạt doanh thu 714 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Nhắc đến dấu ấn của điện ảnh Việt năm 2025, không thể không nói tới bộ phim Mưa đỏ, hiện tượng hiếm hoi của điện ảnh Việt. Bộ phim chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, dưới bàn tay đạo diễn Đặng Thái Huyền, tạo nên “kỳ tích” khi đạt doanh thu 714 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Ngay từ khi ra mắt, Mưa đỏ liên tiếp xô đổ các kỷ lục: phim có lượng vé suất chiếu sớm cao nhất, đạt các mốc 50 – 100 – 200 – 300 tỷ nhanh nhất và là phim Việt đầu tiên vượt mốc 700 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là tác phẩm chiến tranh đầu tiên đạt thành tích này, phá vỡ định kiến lâu nay rằng “phim lịch sử thường kén khán giả”.

Khai thác sự bi hùng của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ chinh phục khán giả bằng những thước phim chân thực, giàu cảm xúc và thông điệp yêu nước sâu sắc, cho thấy công chúng sẵn sàng ủng hộ các tác phẩm lịch sử – chính luận được đầu tư nghiêm túc.

Bên cạnh Mưa đỏ, nhiều bộ phim cũng có doanh thu ấn tượng là Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (242 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Truy tìm Long Diên Hương (196 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng).

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé năm 2025 ước đạt khoảng 4.700 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, thị trường rạp chiếu trong nước đã thu về 3.017 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 – mức tăng mạnh nhất của điện ảnh Việt kể từ sau đại dịch.

Trong giai đoạn này, khoảng 130 bộ phim được phát hành, trong đó chỉ có 19 phim Việt. Dù chiếm chưa đến 1/6 số lượng phim ra rạp, phim nội lại mang về tới 1.800 tỷ đồng, tương đương 67% thị phần - một cột mốc hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

"Tử chiến trên không" là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhờ câu chuyện mới lạ và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Tính đến hết tháng 10/2025, thị trường ghi nhận 13 phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng; 8 phim Việt góp mặt trong top 10 phim ăn khách nhất và có tới 5 tác phẩm ra mắt trong năm 2025 lọt vào danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu lẫn sức lan tỏa của phim Việt trong năm 2025 cho thấy thị trường điện ảnh trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển ấn tượng, nổi lên như một điểm sáng của khu vực.

"Hiện Việt Nam được coi là một trong những thị trường điện ảnh phát triển nhanh nhất thế giới. Tiềm năng và dư địa phim Việt còn nhiều, trong khi hầu hết các thị trường trên thế giới đều bão hòa và đi xuống", nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận định.

Tuy vậy, bên cạnh những “cú nổ” phòng vé, năm 2025 cũng chứng kiến không ít phim thất bại, đặc biệt là nửa cuối năm 2025 khi phải đối dầu rực diện với phim ngoại có quy mô lớn như Avatar, Zootopia...

Bên cạnh đó cũng có nhiều phim Việt có doanh thu thấp, thua lỗ nặng nề.

Một loạt bộ phim phải rời rạp sớm vì doanh thu kém như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng), Đời gì mơ đi (309 triệu đồng), Mưa trên cánh bướm (647 triệu đồng), Bịt mắt bắt nai (687 triệu đồng), Trái tim què quặt (828 triệu đồng), Thế hệ kỳ tích (853 triệu đồng), Đồi hành xác (2,1 tỷ đồng), Thai chiêu tài (2,9 tỷ đồng)...

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân nhiều phim thất bại không chỉ đến từ yếu tố khách quan như thời điểm phát hành bất lợi, ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt làm sức mua sụt giảm, hay chiến lược truyền thông chưa đủ hiệu quả, mà cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm.

Khi mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bài toán sống còn của nhà làm phim là đầu tư nghiêm túc cho nội dung và cách kể chuyện. Chính sự đa dạng và chọn lọc khắt khe của thị trường đang trở thành động lực buộc điện ảnh Việt phải chuyên nghiệp hóa nhanh hơn để tồn tại và phát triển.

Nhìn lại một năm của điện ảnh Việt, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết đây là dấu mốc đáng ghi nhận, phản ánh những chuyển biến tích cực. Theo ông, sự bứt phá đến từ ba yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, sức hút ngày càng rõ nét của phim Việt với sự đa dạng về đề tài, cách tiếp cận và mức đầu tư bài bản từ kịch bản, hình ảnh đến chiến lược phát hành. Thành công của Mưa đỏ cho thấy tiềm năng khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Việt Nam được coi là một trong những thị trường điện ảnh phát triển nhanh nhất thế giới.

Thứ hai, thói quen ra rạp của khán giả, đặc biệt là giới trẻ đô thị, đã thay đổi. Khán giả sẵn sàng mua vé ngay từ tuần đầu công chiếu cho phim nội chất lượng, tạo hiệu ứng truyền thông và duy trì doanh thu ổn định.

Cuối cùng, năng lực sản xuất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm phim được nâng cao rõ rệt. Nhiều nhà sản xuất đã tính toán bài toán kinh phí, thị trường ngay từ khâu phát triển dự án, làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất.

Sự chênh lệch doanh thu là quy luật tất yếu của thị trường. Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, thách thức lớn nhất trong thời gian tới là biến các “hiện tượng riêng lẻ” thành xu hướng bền vững, thông qua việc nâng cao chất lượng kịch bản, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư truyền thông – phát hành và phát triển nguồn nhân lực.

“Năm 2025 không phải đỉnh rực rỡ nhất, mà là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn mới. Nếu giữ vững tinh thần đầu tư bài bản và tiếp tục chuyên nghiệp hóa, điện ảnh Việt hoàn toàn có thể bước vào năm 2026 với sự tăng trưởng ổn định và bền vững hơn”, ông nhấn mạnh.