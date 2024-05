Mới ra tù, nam thanh niên có 4 tiền án tiếp tục hành nghề trộm cắp

(VTC News) -

Ngày 11/5, Công an phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Tấn Vân (30 tuổi, trú khối phố Hương Sơn, phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huỳnh Tấn Vân bị bắt giữ chỉ sau một ngày gây ra 2 vụ trộm cắp. (Ảnh: C.A)

Trước đó, lúc 11h30 ngày 9/5, Công an phường Hoà Hương tiếp nhận thông tin trình báo của ông P.N.H. (trú phường Hoà Hương) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe đạp thể thao trị giá 7 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hoà Hương nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Huỳnh Tấn Vân là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm cắp nêu trên.

Khoảng 10h30 ngày 10/5, Công an phường Hoà Hương đã bắt giữ Huỳnh Tấn Vân.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe đạp để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, cũng trong ngày 9/5, tại khu vực gần cầu Tam Kỳ (phường An Sơn, TP Tam Kỳ), Vân đã có hành vi cướp giật tài sản là chiếc xe máy của một người dân trú huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Công an phường Hoà Hương đã khẩn trương phối hợp với Công an phường An Sơn tiến hành thu giữ tang vật xe máy nêu trên.

Đáng chú ý, từ năm 2017 đến năm 2023, Huỳnh Tấn Vân đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị Công an phương Hòa Hương bắt giữ, Vân mới chấp hành xong án phạt tù vì tội trộm cắp tài sản.