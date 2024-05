Mới ra tù vì tội mua bán ma túy, 'nữ quái' đi hành nghề trộm cắp

(VTC News) -

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.T.T.N. (SN 1983, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

H.T.T.N. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4/5, Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận thông tin trình báo của anh N.Q.T. (trú thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) về việc bị mất một con heo đất, bên trong chứa số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện nhanh chóng thành lập tổ công tác gồm những điều tra viên, trinh sát viên có nhiều kinh nghiệm để phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn là H.T.T.N.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng N. từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mãn hạn tù hồi năm 2021, hiện có nhiều mối quan hệ phức tạp với đối tượng hình sự.

Quá trình đấu tranh, ban đầu N. rất ngoan cố, khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, sau hơn 8 giờ đồng hồ, đối tượng N. đã thừa nhận hành vi phạm tội.