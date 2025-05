Mối quan hệ giữa cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội và ông chủ Thuận An

(VTC News) -

Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong đó, bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cũng trong vụ án này, C03 đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 27 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, có Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Thuận An; Trần Quang Anh, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An.

Theo kết luận điều tra, Phạm Thái Hà khai có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Duy Hưng từ khoảng năm 2013. Đến đầu tháng 11/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, bị can Hưng đề nghị và được Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Bí thư Dương Văn Thái. Từ đó tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công dự án.

Bị can Phạm Thái Hà và cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng.

Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, bị can Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với ông Dương Văn Thái. Hà nói rằng: "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Ông Thái đáp lại là "sẽ quan tâm".

Việc giới thiệu, tác động của Phạm Thái Hà đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, Hưng đến nhà bị can Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng. Vị cựu Trợ lý đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Theo C03, ông Dương Văn Thái tiếp nhận sự giới thiệu, tác động của ông Phạm Thái Hà về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Đồng thời, ông Hưng cũng nhiều lần gặp gỡ, đề nghị cho doanh nghiệp mình được làm dự án. Từ đó ông Dương Văn Thái đã tác động, chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang để cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7.

Sau khi trúng thầu, ông Thái được Nguyễn Duy Hưng cảm ơn 900 triệu đồng. Hành vi của ông Thái gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi 900 triệu đồng.

C03 cho rằng bị can Dương Văn Thái thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã nộp tổng số 8 tỷ đồng, bao gồm 900 triệu đồng bị can nhận từ Nguyễn Duy Hưng và 7,1 tỷ đồng bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án.

Cũng theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can là do chịu sự tác động, can thiệp từ Phạm Thái Hà. Cơ quan chức năng ghi nhận cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chủ động, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại; có nhiều lượt đơn của 38 cá nhân, tổ chức xác nhận thành tích và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, bị can thực hiện hành vi sai phạm với mục đích thu hút vốn đầu tư, vì sự phát triển của địa phương; tuy có nhận quà, tiền nhưng không yêu cầu, không thỏa thuận và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi; hậu quả, thiệt hại của dự án Đồng Việt đã được khắc phục hoàn toàn.