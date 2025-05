Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị cáo buộc nhận 750 triệu đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 30 bị can.

Trong đó, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố về tội Lợidụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can Phạm Thái Hà. (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra xác định ông Hà gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án Cầu Đồng Việt. Ông Hà bị cáo buộc đã nhận tổng số tiền 750 triệu đồng.

Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên còn có Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, nguyên Phó Tổng giám đốc và 24 người khác.

Ngoài ra, có 2 bị can bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, và ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.