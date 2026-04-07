Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C

Những ngày mùa Xuân cuối tháng 3, đầu tháng 4, miền Bắc và miền Trung đón những đợt nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, những ngày qua, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng như biến thành "chảo lửa", nhiệt độ lên rất cao, nắng nóng gay gắt bao trùm, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, số liệu quan trắc ngày 6/4 cho thấy, có 3 trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt độ trên 40°C gồm: Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2°C. Độ ẩm thấp nhất trong không khí giảm xuống ngưỡng thấp, chỉ dao động 35-40% khiến không khí những nơi này trở nên ngột ngạt, oi bức, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Nhiệt độ thực đo ngày 6/4. (Nguồn: NCHMF)

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng bao trùm khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39°C, độ ẩm trong không khí cũng chỉ khoảng 40-50%.

Một số nơi quan trắc nhiệt độ trong ngày từ 39°C trở lên như các trạm ở Sơn La gồm Sông Mã 39,6°C, Yên Châu 39,4°C, Phù Yên 39°C; Mai Châu (Phú Thọ) 39,3°C; Sơn Hoà (Đắk Lắk) và Ayunpa (Cheo Reo) - Gia Lai cùng ghi nhận nhiệt độ cao nhất 39,3°C.

Bốn trạm ở Nghệ An là Quỳ Hợp 39,2°C, Con Cuông 39,7°C, Đô Lương 39,8°C, Vinh 39,8°C; hai trạm Hà Tĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) lần lượt ghi nhận mức nhiệt thực tế trong ngày 39,7°C và 39,8°C;

Các trạm Tuyên Hoá, Ba Đồn, Đông Hà (Quảng Trị) cũng quan trắc được nhiệt độ ngày 6/4 lần lượt là 39,5°C, 39,4°C, 39°C.

Cũng trong ngày 6/4, nắng nóng diện rộng xuất hiện ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong hai ngày 7-8/4, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức thấp 35-40%.

Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45- 50%.

Nắng nóng ở các khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", cơ quan khí tượng lưu ý.

