Dự báo thời tiết 7/4: Miền Bắc, miền Trung xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 7-8/4, Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm trong không khí giảm xuống mức thấp, chỉ dao động 35-40% khiến thời tiết càng ngột ngạt, oi nóng.

Cũng trong hai ngày này, Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trờ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-36°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí ở mức 45-50%.

Ngày 7/4, nắng nóng cũng bao trùm TP Hà Nội với nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C. Ban đêm, khu vực này không mưa.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2°C. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.