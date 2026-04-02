Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội bước vào đợt nắng nóng kéo dài, cao nhất 36°C

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 2-3/4, Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ nhiều nơi tăng. Trong đó, khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Vùng núi phía Bắc chiều tối 3/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày 2/4, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Sang ngày 3/4, các địa phương này tăng nhiệt, trời nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí giảm xuống thấp, chỉ khoảng 35-40% khiến thời tiết càng oi bức, khô nóng, ngột ngạt.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông cục bộ. Trong đó, miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí chỉ dao động 40-45%.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/4 đến ngày 11/4, cơ quan khí tượng cho hay, đêm 3/4, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng 8/4, khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Gia Lai mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong đó, phía Bắc các địa phương này ngày 4/4 nắng nóng cục bộ.

Miền Đông Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Tây Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ khoảng 6-7/4, nắng nóng lan rộng sang khu vực này.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 2/4, Hà Nội nhiều mây, sáng mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 27-29°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngoài ra, theo bảng tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, sang ngày 3/4, nhiệt độ khu vực này tăng nhanh lên cao nhất 33°C, thấp nhất duy trì mức 25°C, trời có mây, không mưa.

Ngày 4/4, Hà Nội giảm nhiệt vào ban ngày, cao nhất 31°C, thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 24°C, trời chuyển mưa rào và dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 5-6/4, nhiệt độ khu vực này tăng trở lại, cao nhất 33-34°C, thấp nhất 24-26°C, trời có mây, không mưa.

Trong 5 ngày cuối thời kỳ dự báo (7-11/4), nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng, dao động 35-36°C. Nhiệt độ thấp nhất ngày 7-8/4 phổ biến 28°C, ngày 9-11/4 giảm còn 26°C.