Mở rộng đường hơn 2.000 tỷ đồng 'giải cứu' kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Ông Hoàng Minh Sơn, chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định cho hay, hơn 1 tuần nay gia đình ông đang sửa chữa mặt bằng để bàn giao phục vụ dự án. Theo ông Sơn việc phải lùi sâu công trình khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, song ông mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, sinh hoạt.