Mở rộng đường hơn 2.000 tỷ đồng 'giải cứu' kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) có tổng chiều dài gần 2km, với tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỷ đồng, nhằm tăng năng lực khai thác tuyến đường huyết mạch khu vực cảng Cát Lái.
Dự án được khởi công vào sáng 26/4, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Theo thiết kế, đoạn đường sẽ được mở rộng gấp ba lần so với hiện trạng, từ mặt cắt ngang 10m lên 30m, góp phần nâng cao năng lực thông hành và giảm ùn tắc khu vực.
Theo thiết kế, mặt đường rộng 21m bố trí 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m. Cùng với đó, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh được đầu tư xây dựng đồng bộ dọc tuyến, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thị.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối năm 2025, các hộ dân dọc tuyến đã cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã được thu hồi mặt bằng, phục vụ thi công dự án.
Ông Hoàng Minh Sơn, chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định cho hay, hơn 1 tuần nay gia đình ông đang sửa chữa mặt bằng để bàn giao phục vụ dự án. Theo ông Sơn việc phải lùi sâu công trình khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, song ông mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, sinh hoạt.
Dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định đang thi công vẫn còn nhiều cột điện, bó cáp điện - viễn thông án ngữ giữa lòng đường. Việc hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời đồng bộ khiến mặt đường bị thu hẹp và đặc biệt là ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.
Dự án mở rộng đoạn đường Nguyễn Thị Định đã được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công trình chưa thể triển khai. Đến năm 2023, dự án được thành phố điều chỉnh, cập nhật theo tình hình thực tế để làm cơ sở triển khai thực hiện.
Theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý phải tự tổ chức di dời để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, việc phối hợp thực hiện chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Chủ đầu tư đang tiếp tục làm việc, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ tổng thể công trình.
Không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định còn đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời chỉnh trang hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị khu Đông TP.HCM.
