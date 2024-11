Miền Trung mưa trắng trời, nhiều nơi chìm trong biển nước

(VTC News) -

Tại Thừa Thiên - Huế, số liệu đo được của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh này cho thấy, lượng mưa từ 7h ngày 3/11 đến 10h ngày 5/11 ở vùng núi phổ biến từ 60-200mm, có nơi trên 200mm; vùng đồng bằng và ven biển phổ biến 200-370mm; có nơi cao hơn như đỉnh Bạnh Mã (huyện Phú Lộc) 477mm; mưa tập trung ở khu vực đồng bằng, ven biển.

Người dân thôn Thủy Cam (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc) đội mưa, lội nước đi tránh lũ.

Đến trưa 5/11, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục gây mưa rất to. Trên đất liền có gió giật cấp 4-5, vùng ven biển giật cấp 6; trên vùng biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6.

Ghi nhận của PV VTC News tại huyện Phú Lộc, trong khoảng thời gian từ tối 4/11 đến sáng 5/11, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 180-250mm và dự báo sẽ tiếp tục có mưa to trong những ngày tới.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại các thôn, xã ở vùng thấp trũng của huyện Phú Lộc bắt đầu ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn, căng dây để cảnh báo người dân và phương tiện không đi lại. Tại thôn Thủy Cam (xã Lộc Thuỷ), nước lũ lên nhanh gây lụt lớn, người dân vùng nguy hiểm phải đội mưa mang đồ đi tránh lũ.

Nhiều tuyến đường ở vùng trũng, thấp tại các thôn, xã của huyện Phú Lộc ngập sâu do mưa lũ, lực lượng chức năng lập rào, căng dây cảnh báo.

Theo chính quyền huyện Phú Lộc, mưa lớn nhiều ngày khiến đất gần như đạt trạng thái bão hòa nước (90%), nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng gò đồi. Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Chủ tịch các xã Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Bình và Lộc Điền khẩn trương triển khai sơ tán các hộ dân vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Các địa phương khác rà soát, thông báo, cảnh báo các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập lụt và rà soát, chủ động sơ tán người dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Tại Đà Nẵng, tính từ 7h ngày 4/11 đến sáng nay (5/11), lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-200mm. Dự báo, từ trưa 5/11 đến trưa 7/11, tại các quận, huyện thuộc thành phố có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa tầm tã, dân vùng rốn lũ Đà Nẵng tất tả chạy lụt.

Đài Khí tượng thủy văn TP Đà Nẵng đưa ra cảnh báo cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 5/11 đến sáng sớm nay khiến nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu, có nơi nước cao đến 50-70cm, giao thông hỗn loạn. Cụ thể, lúc 6h20, tại tuyến đường Phan Đăng Lưu giao với Nại Nam 3 thuộc quận Hải Châu, nước ngập sâu đến 60-70cm khiến ô tô, xe máy không thể lưu thông. Nước ngập sâu vào đúng giờ cao điểm đi làm buổi sáng khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh này cho biết, trong 24 giờ qua (từ 11h ngày 4/11 đến 11h ngày 5/11), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Dương 133,4mm, Thăng Bình 124,6mm (Thăng Bình); cầu Hương An 119,2mm; Đại Hiệp 236,2mm, Ái Nghĩa 170,2mm (Đại Lộc); Điện Hồng 156mm, đập Hà Thanh 120,2mm (thị xã Điện Bàn); Giao Thủy 128,2mm, Đầu mối hồ Thạch Bàn 110,8mm (Duy Xuyên); Hội An 121,2mm (TP Hội An).

Du khách mặc áo mưa dạo phố ở Hội An.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước, TP Tam Kỳ, thị Điện Bàn đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đưa ra cảnh báo, trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

Từ ngày 4/11-5/11, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ một số vùng ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh), giao thông bị chia cắt cục bộ.

Đặc biệt, đoạn qua cầu tràn Mỹ Thuận (xã Kỳ Sơn) bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến giao thông chia cắt, hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu của 2 thôn Mỹ Lợi và Mỹ Thuận di chuyển khó khăn.

Chính quyền xã Hương Bình gắn biển cảnh báo khu vực ngập sâu.

Tại huyện Hương Khê, tính từ 20h ngày 3/11 đến 10h ngày 5/11, tổng lượng mưa đo được tại thị trấn Hương Khê là 166,6mm. Mực nước đo được tại trạm Chu Lễ lúc 10h ngày 5/11 là 9,44m, dưới báo động I là 2,06m.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường qua tràn đập Làng, cầu Lim, cầu Ông Ý, tràn Khe Á thuộc xã Hương Bình; cầu thôn 9, xã Hương Đô; cầu tràn Ông Bằng, cầu tràn Hương Yên thuộc xã Lộc Yên; đoạn Km434+600 Quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Phúc Trạch; tuyến đường liên thôn tại thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch…