Miền Tây Nghệ An mưa trắng trời, nước sông suối dâng cao

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão số 3 gây ra, Công ty Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũ) phát đi thông báo về kế hoạch vận hành xả điều tiết nhằm giảm áp lực cho hạ du.

Nước sông ở xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) đang dâng cao, chảy xiết. (Ảnh: CTV)

Theo kế hoạch, công ty sẽ bắt đầu mở tràn từ 16 giờ ngày 22/7. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (gồm cả lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn) sẽ dao động từ 300 m³/s đến 1.600 m³/s và sẽ điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến thực tế của lưu lượng nước về hồ.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các phương án phòng tránh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Một đoạn đường ở miền Tây Nghệ An bị đất đá sạt lở từ núi xuống vùi lấp, các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: CTV)

Rất nhiều điểm sạt lở xuất hiện tại các địa phương của khu vực miền Tây Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nhiều khu vực của huyện Kỳ Sơn cũ cũng xuất hiện nhiều khu vực sạt lở. Theo Đồn biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), đơn vị đang phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn đi kiểm tra tại các bản có nguy cơ bị sạt lở do mưa lũ và tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng tránh và cắm biển cảnh báo tại các điểm khe suối sâu, nguy hiểm…

"Hiện tình hình đang hết sức phức tạp, chúng tôi đang trực tiếp ở hiện trường để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra", một cán bộ biên phòng cho hay.

Hiện, các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đang cử các lực lượng túc trực 24/24 giờ để chủ động phòng chống, giảm những thiệt hại do diễn biến phức tạp mưa bão gây ra. (Ảnh: CTV)

Trong sáng 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, trên địa bàn xã có mưa lớn. Tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua bản Xốp Típ (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) bị sạt lở gây ách tắc. Nhận được tin báo, đoàn công tác của xã Mường Típ vào khu vực hiện trường kiểm tra thì đất đá trên núi bất ngờ rơi xuống nơi đoàn đang đi, rất may, không ai bị thương.

Tỉnh lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) xuất hiện 5 điểm sạt lở cục bộ, Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Xã Nhôn Mai hiện có 19 hộ dân ở bản Xói Voi được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, lực lượng Bộ Đội Biên phòng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức di dời thêm 1 hộ dân tại bản Có Hạ, nơi cũng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chiều 22/7, miền Tây Nghệ An xuất hiện mưa lớn, nhiều điểm đường bị sạt lở, gió lốc làm tốc mái 2 ngôi nhà... Nhận được thông tin và chỉ đạo về tình hình bão lũ, Bộ đội Biên phòng tỉnh lập tức triển khai các mũi đi thực tế tại những địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Cụ thể, thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến địa bàn, tham mưu với chính quyền địa phương về phương án phòng chống thiên tai.