Miền Bắc trải qua mùa đông ấm hiếm thấy, Tết Nguyên đán ít rét đậm

(VTC News) -

Miền Bắc đang trải qua mùa đông ấm hơn, khi hầu hết các tháng đều ghi nhận nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 12/2025, nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C, đặc biệt Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 1,5-2,5°C, có nơi cao hơn.

Tết Nguyên đán năm nay, dự báo miền Bắc và miền Trung thời tiết ấm áp.

Trong tháng 1/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước cũng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C, một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5°C, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng này, tại trạm Đắk Tô (Quảng Ngãi) ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày 17/1 là 33,7°C, vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ 33,3°C vào tháng 1/1998.

Tháng 2 là tháng chính đông còn lại trong mùa đông năm 2025 - 2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng nhận định tại khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình có thể cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 1,5°C.

Đây cũng là tháng người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức được nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong tháng này, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng băng giá ở khu vực vùng núi cao.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Trước đó, nhận định sơ bộ về thời tiết dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, thời tiết dịp này ở miền Bắc và miền Trung sẽ ấm, trong đó, miền Trung ít có khả năng xảy ra mưa. Nền nhiệt ở các khu vực này trong giai đoạn Tết xu hướng cao hơn trung bình khoảng 0,5-1°C.

Nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ trong giai đoạn Tết xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tết năm nay, xác suất xảy ra nắng nóng ở Nam Bộ không cao.

Nhận định thêm về khả năng xuất hiện mưa phùn trong dịp Tết, ông Hưởng cho biết, mưa phùn đã xuất hiện trong những ngày gần đây ở miền Bắc, còn nồm ẩm có thể xuất hiện vào nửa cuối của tháng 2. Tháng 3 và đầu tháng 4 là cao điểm của nồm ẩm.

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2 nên giai đoạn Tết có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.