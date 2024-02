Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, rét chồng rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 28/2/2024

Hôm nay 28/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa rét. Trong đó Đông Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, sáng và đêm mưa nhỏ, mưa mùn và sương mù rải rác.

Đêm 29/2-2/3 Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Từ 3/3, khu vực này mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ 1-2/3, Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh mới, ngày 3/3 thời tiết chuyển rét.

Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ 1-2/3 có mưa, mưa rào rải rác. Từ 4/3, khu vực này ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Phía Bắc từ 1-2/3 trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Không khí lạnh cường độ mạnh sắp tràn về miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 28/2

Hà Nội sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Trong đó, Điện Biên-Lai Châu sáng và đêm trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Video: Dự báo thời tiết ngày 28/2