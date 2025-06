Miền Bắc mưa trắng trời đến giữa tuần sau và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (27/6), Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 26/6 đến 3h ngày 27/6 có nơi trên 80mm như: Quảng Hà (Quảng Ninh) 105,4mm; Sóc Sơn (Hà Nội) 87,6mm; Thanh Mai (Nghệ An) 108,2mm…

Trong hai ngày 27-28/6, những trận mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục trút xuống khu Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 200mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, nguy cơ ngập lụt và sạt lở nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Mưa lớn liên tục dội xuống, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Tỉnh Huyện Lai Châu Tân Uyên, Than Uyên Hà Giang Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh Tuyên Quang Lâm Bình, Na Hang Bắc Kạn Pác Nặm Cao Bằng Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hoà An, Quảng Hòa, Thạch An, TP Cao Bằng, Trùng Khánh Lạng Sơn Tràng Định

Ngày và đêm 27/6, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Khoảng đêm 28/6 đến ngày 2/7, một đợt mưa lớn diện rộng khả năng xảy ra ở Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 100-300mm, đặc biệt có nơi trên 500mm. Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng thấp trũng.

Từ 3/7, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ.

Từ 28/6 đến 6/7, các tỉnh, thành ở miền Trung phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, chiều tối và tối 27/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 3 ngày cuối tháng 6, các khu vực này ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, chưa có dấu hiệu của mưa lớn diện rộng.

Hai ngày 1-2/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ, mưa tập trung vào chiều và tối. Hình thái thời tiết này kéo dài sang ngày 3/7 sau đó thời tiết khu vực này chuyển về trạng thái mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cùng với đó, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Tối qua (26/6), sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 1h ngày 27/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

