Meta khởi kiện 1 tài khoản Việt Nam vì quảng cáo lừa đảo

(VTC News) -

Theo Meta, đây là một chiêu trò lừa đảo bằng cách hiển thị phiên bản website có vẻ hợp pháp nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt quảng cáo nhưng lại hiển thị nội dung khác cho người dùng.

Quảng cáo lừa đảo vẫn xuất hiện tràn lan trên các nền tảng của Meta.

Cụ thể, tài khoản Lý Văn Lâm đã chạy quảng cáo lừa đảo với lời mời chào các sản phẩm giảm giá “sốc” từ những thương hiệu nổi tiếng như Longchamp, với điều kiện người dùng phải hoàn thành một khảo sát. Khi tương tác với quảng cáo, người dùng sẽ bị chuyển hướng sang các website yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để “mua hàng”, nhưng thực tế cuối cùng không nhận được sản phẩm. Thẻ tín dụng của họ sau đó sẽ phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép, một hình thức được gọi là lừa đảo thu phí định kỳ.

Đây là một trong những hành động pháp lý cụ thể mà Meta đang triển khai quyết liệt nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo tại Việt Nam. Bên cạnh biện pháp pháp lý, Meta cũng tiếp tục nâng cấp năng lực phát hiện “cloaking” bằng cách ứng dụng AI để phân tích chiêu trò này và nhận diện chính xác hơn các quảng cáo chuyển hướng đến website lừa đảo. Những công cụ này cũng giúp hệ thống nhanh chóng từ chối các quảng cáo vi phạm, đồng thời giúp Meta phản ứng kịp thời hơn khi người dùng báo cáo các quảng cáo bị nghi ngờ là lừa đảo.

Xử lý 12 triệu tài khoản lừa đảo, gian lận

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, Meta đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm. Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.

Gần đây, Meta cũng gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 8 cựu đối tác doanh nghiệp của Meta vì những đơn vị này đã cung cấp các dịch vụ mang tính lừa đảo, bao gồm dịch vụ khôi phục tài khoản và cho thuê quyền truy cập vào các tài khoản “đáng tin cậy” nhằm giúp khách hàng né tránh hệ thống kiểm duyệt của Meta. Meta cho biết sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý tiếp theo, bao gồm khởi kiện, nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định.

Để hạn chế hình thức lừa đảo này trong tương lai và đảm bảo nhất quán tiêu chuẩn của các nền tảng, Meta cam kết rà soát hệ sinh thái đối tác doanh nghiệp và tích cực nâng cấp quy trình đánh giá nhằm cải thiện việc phê duyệt các đơn vị đủ điều kiện để gia nhập mạng lưới đối tác này.

Ngăn chặn chiêu trò lừa đảo lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng

Không chỉ tại Việt Nam, trong đợt hành động pháp lý lần này, Meta cũng khởi kiện một số nhà quảng cáo lừa đảo tại Brazil và Trung Quốc vì sử dụng thủ thuật lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng. Các đối tượng này sử dụng hình ảnh và giọng nói đã chỉnh sửa để quảng cáo sản phẩm y tế chưa được phê duyệt, hoặc dựng lên các "nhóm đầu tư" tự phát để lừa đảo người dùng tại nhiều quốc gia.

Meta cho biết, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng hình ảnh của những người của công chúng, như người nổi tiếng hoặc nhà sáng tạo nội dung, để dụ người dùng tương tác với quảng cáo và dẫn họ đến các website lừa đảo. Những website này thường yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong nhiều quảng cáo hợp pháp. Từ đó, quảng cáo lừa đảo sẽ được “ngụy trang” để giống như những quảng cáo hợp pháp, khiến người dùng khó nhận biết. Chiêu trò này thường được gọi là “celeb bait” (dùng người nổi tiếng làm “mồi nhử”), gây xói mòn niềm tin của người dùng và vi phạm chính sách của Meta.

Để đối phó với hiện trạng này, Meta đã phát triển các lớp bảo vệ dành cho những người nổi tiếng có hình ảnh bị lợi dụng nhiều lần cho các hoạt động lừa đảo. Hiện chương trình đang bảo vệ hình ảnh cho hơn 500.000 người nổi tiếng và nhân vật của công chúng trên toàn cầu.