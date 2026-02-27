Lần đầu đấu giá tên miền hiếm 2 ký tự quốc gia ‘.vn’

(VTC News) -

Theo đó, trong năm 2026, hoạt động đấu giá của VNNIC sẽ được triển khai thành 2 đợt, vào tháng 3/2026 và tháng 6/2026. Cụ thể, đợt 1, 50 tên miền quốc gia “.vn” có 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến. Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18/3 đến ngày 20/3/2026.

Năm 2026 có 2 đợt đấu giá tên miền ".vn". (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tài sản số có giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và gia tăng giá trị trong môi trường số.

Tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao. Danh sách đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền giàu ý nghĩa, có thể phân thành các nhóm tiêu biểu.

Thứ nhất, nhóm gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Thứ hai, nhóm tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba, nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn…, có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ – số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số “.vn”. Danh sách tên miền đấu giá và thông tin chi tiết, hướng dẫn quy trình thực hiện đấu giá xem tại: https://daugiatenmien.gov.vn/; đăng ký, tham gia thực hiện đấu giá tại https://vpa.com.vn.