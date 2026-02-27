Công nghệ 27/2: Hà Nội mở Trung tâm đổi mới sáng tạo, Google tung Nano Banana 2

(VTC News) -

Hà Nội thành lập HiHUB - trung tâm đổi mới sáng tạo

UBND Hà Nội vừa ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), với 70% vốn thuộc thành phố và 30% từ Đại học Bách khoa Hà Nội cùng tập đoàn CMC. Đây là mô hình công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, nhưng vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại, minh bạch và chịu trách nhiệm trước cổ đông.

TS. Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, chia sẻ về các trọng tâm chiến lược của Trung tâm. (Nguồn: VGP/Minh Anh)

Theo Phó chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng, HiHUB không chỉ là một đơn vị mới mà còn là bước chuyển đổi mô hình từ cấp phát sang đồng đầu tư, từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái. Trung tâm sẽ kết nối viện, trường, doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư, đồng thời đưa các bài toán đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số… thành "đề bài mở" để cộng đồng sáng tạo cùng tham gia giải quyết.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch HiHUB, nhấn mạnh Hà Nội có cơ hội trở thành "hub" thử nghiệm công nghệ toàn cầu nhờ thị trường nội địa lớn và dân số trẻ. Trọng tâm chiến lược là thu hút cộng đồng sáng tạo quốc tế, thử nghiệm các công nghệ tiên tiến như AI, xe tự lái, fintech, công nghiệp sáng tạo gắn với bản sắc Hà Nội. HiHUB kỳ vọng trở thành điểm đến của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng dựa trên tri thức cho Thủ đô.

Google ra mắt Nano Banana 2 tăng tốc độ tạo ảnh

Google vừa công bố Nano Banana 2, phiên bản nâng cấp của dòng mô hình tạo ảnh nổi tiếng. Đây thực chất là Gemini 3.1 Flash Image, được thiết kế để tạo hình ảnh nhanh hơn nhưng vẫn giữ độ chi tiết cao. Nano Banana 2 sẽ trở thành mặc định trong ứng dụng Gemini ở các chế độ Fast, Thinking và Pro.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ gợi cảm hứng cho công nghệ tạo ảnh Nano Banana 2. (Nguồn: Google)

Khác với bản Nano Banana Pro vốn tập trung vào độ chi tiết, Nano Banana 2 kết hợp tốc độ và chất lượng. Người dùng có thể tạo ảnh từ độ phân giải 512px đến 4K, nhiều tỷ lệ khung hình, đồng thời duy trì tính nhất quán nhân vật và vật thể trong cùng một quy trình. Google cho biết mô hình mới còn cải thiện ánh sáng, kết cấu và độ sắc nét, giúp hình ảnh sống động hơn.

Nano Banana 2 sẽ được tích hợp mặc định trong các công cụ như Gemini app, Flow và Google Lens. Ngoài ra, tất cả ảnh tạo ra đều có gắn watermark SynthID để xác định nguồn gốc AI, đồng thời tương thích với chuẩn C2PA Content Credentials. Với bước tiến này, Google kỳ vọng mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh cho hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

SanDisk trình làng SSD di động nhanh nhất từ trước đến nay

SanDisk vừa công bố dòng SSD di động mới với ba phân khúc: Extreme Pro Portable, Extreme Portable và Portable. Trong đó, Extreme Pro là sản phẩm cao cấp nhất, đạt tốc độ đọc 4000MB/s và ghi 3800MB/s, cho phép chuyển 10 phút video 12K chỉ trong chưa đầy một phút.

Mẫu SanDisk Extreme Pro Portable SSD thế hệ mới. (Nguồn: SanDisk)

Ngoài tốc độ vượt trội, Extreme Pro còn có khả năng chống nước, bụi theo chuẩn IP65 và chịu được va đập từ độ cao 3 mét. Dung lượng đa dạng từ 2TB đến 8TB, dự kiến bán ra nửa cuối năm 2026. Phiên bản Extreme Portable tầm trung cũng đạt tốc độ 2000MB/s, nhỏ gọn và có các lựa chọn 1TB đến 4TB, giá khởi điểm khoảng 259,99 USD.

Cuối cùng, mẫu Portable SSD cơ bản hướng đến người dùng phổ thông với tốc độ 1000MB/s qua USB 3.2 Gen 2, dung lượng từ 500GB đến 2TB. Dù không có chuẩn IP, sản phẩm vẫn đảm bảo chống rơi từ độ cao 2 mét. Với loạt nâng cấp này, SanDisk kỳ vọng đáp ứng nhu cầu từ người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đến sinh viên, văn phòng.