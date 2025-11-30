Messi giành danh hiệu chưa từng có trong sự nghiệp

(VTC News) -

Lionel Messi cùng Inter Miami giành chức vô địch miền Đông của giải MLS Cup.

Sáng 30/11, Inter Miami đấu với New York City trong trận chung kết miền Đông của giải MLS Cup 2025. Lionel Messi không ghi bàn nhưng anh và đồng đội vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận là Tadeo Allende. Tiền đạo này ghi hattrick, trong đó 2 bàn đầu tiên đến khi hiệp một mới diễn ra nửa thời gian. Các bàn thắng còn lại của Inter Miami được ghi bởi Mateo Silvetti và Telasco Segovia.

Messi cũng đóng góp trong bàn thắng thứ ba của đội nhà. Siêu sao người Argentina đón đường chuyền của Jordi Alba, sau đó kiến tạo cho Silvetti lập công nâng tỷ số lên 3-1. Trước đó, New York City vừa ghi bàn rút ngắn cách biệt từ cú dứt điểm của Justin Haak.

Messi không ghi bàn nhưng Inter Miami vẫn thắng đậm. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng 5-1 trước New York City giúp Inter Miami lần đầu tiên vô địch miền Đông MLS Cup. Đây cũng là danh hiệu mà Lionel Messi chưa từng có trước đây. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu ở Mỹ, anh và đồng đội bị loại ngay ở vòng 1 sau khi thua Atlanta United 2-3.

Ngoài ra, với tư cách là nhà vô địch miền Đông, Inter Miami giành quyền tham dự trận chung kết toàn liên bang. Đối thủ của Messi và đồng đội là nhà vô địch miền Tây. Danh hiệu này được xác định saug cặp đấu giữa San Diego và Vancouver Whitecaps diễn ra sáng nay 30/11.

Messi cũng có cơ hội giành danh hiệu cá nhân tại MLS Cup 2025. Anh có 6 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ đứng sau đồng đội Tadeo Allende (8 bàn) trong cuộc cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới.