Messi bật khóc khi khởi động, vào trận suýt ghi hattrick cho Argentina

(VTC News) -

Lionel Messi trở lại đội hình chính của Argentina sau 3 trận liên tiếp vắng mặt hoặc chỉ vào sân từ ghế dự bị. Siêu sao 38 tuổi khóc trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn cổ động viên trên khán đài. Anh đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng màn trình diễn xuất sắc.

Messi khóc trong lúc khởi động.

Số 10 của đội tuyển Argentina ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm khéo léo. Nhận đường chuyền của Julian Alvarez trong vòng cấm, Messi đỡ bóng một nhịp rồi thực hiện cú hất nhẹ nhàng, đưa bóng vượt qua thủ môn và 3 hậu vệ Venezuela. Argentina dẫn 1-0 sau hiệp đầu tiên.

Messi suýt lập hattrick trong trận Argentina thắng Venezuela 3-0.

Bước sang hiệp 2, Argentina củng cố lợi thế nhờ pha bóng có dấu ấn quan trọng của Messi. Chính cầu thủ này tung ra đường chọc khe "xé toang" hàng thủ Venezuela trước khi Nicolas Gonzalez kiến tạo để Lautaro Martinez ghi bàn.

Sau đó chưa đầy 5 phút, Messi nâng tỷ số lên 3-0. Tiền đạo 38 tuổi chỉ cần thực hiện động tác một nhịp đơn giản để đưa bóng vào khung thành trống khi đồng đội Thiago Almada kiến tạo "dọn cỗ".

Messi lập cú đúp trong chiến thắng của Argentina trước.

Messi suýt lập hattrick ở trận này. Trong những phút cuối, siêu sao của câu lạc bộ Inter Miami thoát xuống đối mặt với thủ môn và tung ra pha lốp bóng quen thuộc. Tuy nhiên, đây là tình huống đội trưởng Argentina bị phạt việt vị. Trọng tài không công nhận bàn thắng.

Dù vậy, đội tuyển Argentina vẫn thắng 3-0. Messi và đồng đội đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với khoảng cách lên tới 10 điểm so với đội đứng thứ hai.