Messi lập siêu phẩm ghi bàn, kiến tạo trong 10 phút

(VTC News) -

Lionel Messi và Inter Miami đánh bại LA Galaxy

Sáng 17/8, Inter Miami giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Los Angeles Galaxy tại giải MLS. Các bàn thắng của Lionel Messi và đồng đội gợi nhớ thời hoàng kim của các ngôi sao trong màu áo Barcelona.

Sergio Busquets kiến tạo cho Jordi Alba ghi bàn mở tỷ số. Inter Miami sau đó để LA Galaxy gỡ hòa 1-1. Đến phút 84, Lionel Messi đi bóng thẳng vào trung lộ, vượt qua 2 cầu thủ đối phương và tung ra cú sút xa đưa Inter Miami vượt lên.

Chưa dừng lại ở đó, siêu sao người Argentina thực hiện pha kiên tạo bằng gót cho Luis Suarez ấn định chiến thắng 3-1.